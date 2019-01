Tankoltak az óév végén

A megszokottnál ezúttal rövidebb téli szünetet kaptak az NB I-es csapatok játékosai, ugyanis december 16-án még játéknap volt az első osztályban, február legelején pedig már ismét fordulót rendeznek. Így volt ez a Lokinál is, a piros-fehérek labdarúgói január 4-én kezdik meg felkészülésüket, azaz csupán két és fél hetük állt rendelkezésre, hogy valamelyest feltöltődjenek.

Karácsony és születésnap

– Valóban kevesebb időnk volt most a pihenésre, de szerintem arra éppen elegendő, hogy kellően fittek legyünk majd a rajtra – mondta a Naplónak Ferenczi János, a DVSC balhátvédje. – A tavalyi utolsó meccsünk után elutaztunk a családdal egy háromnapos wellnessre, ahol ki tudtunk kapcsolódni. Ezt követően nem sokkal már jött a karácsony, ráadásul az ötéves kisfiamnak, Noelnek nem sokkal az ünnepek előtt van a születésnapja, úgyhogy ő ilyenkor teljes eksztázisban van. Karácsonykor tehát tortáztunk is, és persze nagyon sok ajándékot kapott a gyerek. Most éppen Star Wars-őrület van nála, ezért az ilyen cuccok jöttek be neki a legjobban az idén – fogalmazott a 27 éves játékos, akinek természetesen a focit is imádja a kisfia.

Ferencziről sokan tudják, hogy nagy rajongója a debreceni rocktriónak, a Tankcsapdának, ezúttal kétszer is volt alkalma megnézni őket élőben. – 29-én a Főnix Csarnokban édesapámmal voltam a bulin, majd szilveszterkor a feleségem társaságában hallgattuk meg őket a Roncsban. Most nagyon jól jött ki, hogy három napon belül kétszer is láthattam őket – fogalmazott Ferenczi János.

Nem lesz monoton

A futballistával szóba hoztuk a hamarosan induló felkészülést is. A lokisták pénteken orvosi és fizikai tesztekkel vágnak neki a munkának. – Úgy vélem, a pihenőidő elegendő volt, jó lesz már ismét a társak között lenni, és elkezdeni az edzéseket. Még sosem volt ilyen rövid téli szünet a bajnokságban, ezért nyilván másabb lesz kicsit a felkészülés, de jobb is így, mert biztosan kevésbé lesz monoton ez a négy hét, ami a rajtig előttünk áll. Idén nem utazunk el edzőtáborozni, itthon igyekszünk minél jobb állapotba kerülni a kezdésre – mondta a balhátvéd.

A Debrecen jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban. Az említett bajnoki nyitányon, február 2-án az Újpest látogat majd a Nagyerdei Stadionba.

