Tanítsuk meg köszönni!

Pozitívan kell hozzáállni a mindennapokhoz, mert mind a munkában, mind a napi tevékenységekben azért kommunikálunk másokkal, hogy megértsenek, elfogadjanak, hogy meggyőzzük őket, netán eladjunk nekik valamit.

– Sokan világfájdalommal az arcukon élnek, közlekednek, végzik a munkájukat. Ilyenkor legszívesebben megkérdezném, hogy beteg vagy? Menjél haza! Fáj a fejed? Vegyél be gyógyszert! Az emberiség fele nem azért van, hogy a másikat dajkálja! Így nem lehet kivívni az élet harcait – vélekedik Görög Ibolya protokoll-szaktanácsadó. Az elismert „illemszakértő” (aki 12 év alatt 7 miniszterelnököt szolgált ki) még a Parlament folyosóin is köszönésre tanította az embereket – osztotta meg a napokban hajdúnánási közönségével a Bocskai Filmszínházban tartott előadásán.

Új nap virrad

– Főleg a fiatalok nem hiszik el, hogy az életünk napokból áll, s rajtunk múlik, hogy azok a napok milyen felhanggal kezdődnek. Pozitívan kell hozzáállni! Lekonyuló szájjal vagy mosolygósan is péntek a péntek. Persze, tudom magamról, hogy reggel hatkor, amikor meglátjuk magunkat a tükörben, azt gondolhatjuk, hogy na, ebből a fejből kihívás lesz bármit is kihozni…, de ha úgy hagyjuk, akkor minek induljunk el? Van egy-két csodaszer, ami segít… A nőknél például a krémpúder. Higgyék el, csodát tesz! Eltűnnek a sötét karikák a szem alól és kisimul az arc. Annak is ajánlott, aki egyébként nem szeret sminkelni. Rendezett szemöldök, egyenes hát, áll picit magasabban: mihelyt én abban a szerepben lépek fel, ami a munkaköröm – tanár, orvos, titkárnő vagyok –, abban a percben nem a férfi a győztes és nem a nő, hanem a tanult ember. Annak hiszem el azt is, amit én tőle kérdezek – emelte ki a szakember.

Mint megtudtuk, a férfiak egyik csodaszere az ápoltság, a tanult ember kifejezője, a borotválkozás.

– Abban a bizonyos tanult­ember-szerepben a férfinak mindennap meg kell borotválkoznia. Ha arcszőr­zete van, akkor mellette kell, hogy lássam, ápolja. A „műborosta” egyébként nonverbális jel: a „latin szerető”. Olyan üzenete van, hogy az illetőnek mozgalmas éjszakája volt, ezért nem volt ideje megborotválkozni. (Én ilyenkor keresem az arany karláncot, mert az szervesen összefügg ezzel a kinézettel.) Kállai Ferenc színművészünk mondta egyszer, hogy a férfiak fejre híznak. Az embernek elfogy a nyaka, amit úgy próbál palástolni, hogy szakállat növeszt – tette hozzá közönsége derültsége kíséretében a szakértő.

Görög Ibolya felidézte: gyakran tapasztalta, mennyire bizonytalanok a fiatal pályakezdők, amikor új irodába lépnek be, de az sem volt példa nélküli, hogy orvosok társaságában kellett az üdvözlés fontosságáról beszélni.

– Demjén Rózsi is megmondta, hogy ma lesz a holnap tegnapja, tehát csak bátran, határozottan! Munkahelyen mindig koppintunk egyet és benyitunk az irodába, mert feltehetően nem magántevékenység folyik benn. Köszönök: jó napot kívánok! A folyosón is köszönteni kell a kollégákat; aki nem így tesz, azt tanítsuk meg köszönni!

– Barak Beáta –

