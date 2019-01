Tanít, szervez, fest a tanárnő

A román nemzetiségi nyelvet oktató iskolák pedagógusai számára minden évben a Magyarországi Román Nemzetiségi Önkormányzat kiírja „A Magyarországi Román Oktatásért” kitüntető címet. Ezt az a román nyelvet oktató tanító/tanár kaphatja, aki életében sokat tett a román nyelvoktatásért.

A Furtai Bessenyei György Általános Iskola is román nemzetiségi nyelvoktató intézmény, és ebben az évben ezt a nagy elismerést az iskola pedagógusa, Pop Irén Katalin kapta. A pedagógus Romániában született, így kiválóan tudja a nyelvet. Férje ortodox pap, akivel a szomszéd községben, Zsákán élnek. Pop Irén Katalin már több mint tíz éve tanítja a román nyelvet és nemzetiségi ismereteket az alsó tagozatos tanulóknak, illetve ha szükséges, akkor az 5-6. osztályban is.

Ikonfestő táborok

Nyelvet tanító órái érdekesek, izgalmasak. Az interaktív táblával jól segíti a tananyag átadását. Tanítványaival többször szerepelt iskolai rendezvényeken kívül más megmérettetéseken is, például a Békéscsabán megrendezett mesemondó versenyen.

Iskolájában minden évben ő szervezi a „román hetet”, ahol a gyerekek versenyeznek, és a nyelvtudásukon kívül Romániáról is megmutathatják, mit tudnak. A tanárnő a tanítás mellett amatőr képzőművészként is tevékenykedik. Több kiállítása volt, például Nagyváradon is. Férjével ikonfestő tábort szerveznek nyáron a gyerekeknek. Múlt évben Gyulán voltak az iskolások ikonfestő táborban, amit szintén Pop Katalin szervezett és vezetett. A szakmai munkáján kívül, mint ember is nagyon értékes tagja a tantestületnek. Aktív, mindenről van véleménye, amelyet segítő szándékkel meg is oszt másokkal.

A „Magyarországi Román Oktatásért” megtisztelő címet és a hozzá tartozó oklevelet a napokban vehette át Gyulán, az Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának közgyűlésén.

– Vmirjáncki József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA