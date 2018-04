Táncolnak, zenélnek is a “Kiskossuth” kiváló diákjai

A tehetségazonosítás és -kiválasztás során az első lépés azonosítani azokat a gyerekeket, akikkel érdemes ilyen tevékenységet folytatni, mert tőlük különösen gyors haladás várható – hangsúlyozza Tóvizi Erika Ilona, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási helyének igazgatóhelyettese annak kapcsán, hogy feladatellátási helyük tanulói különféle versenyeken jelentős sikereket értek el a napokban.

Ki miben tudós?

A szakember elmondta: az összevont intézménynek kiemelkedő a tehetséggondozó munkája. Intézményi szinten sok olyan programba tudtak bekapcsolódni, amelyekben kimondottan a tehetséggondozás a fontos. 2017 tavaszán például „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet kapott az intézmény, folyamatosan részt vesznek a Nemzeti Tehetség Program pályázataiban, és az Európai Tehetségtámogató Hálózatba is bekapcsolódtak. A Kossuth utcai feladatellátási helyen matematikai, anyanyelvi felkészítő stb. műhelymunkákon kívül vannak jó gyakorlatként működtetett tehetséggondozó programok is, például egyfajta diákkonferencia a „Ki miben tudós?”. Ezek a programok évről évre egy intézményi Tehetségnapon összegződnek, amikor ezek a kis műhelyek vagy egy-egy tanuló és a felkészítő tanáraik bemutatják egész éves munkájukat. Ezt a kiemelkedő éves záróprogramot idén június 5-én a „Kiskossuth” rendezi meg.

A most elért eredményeik nemcsak az intézmény életében különlegesek, hanem országosan is kiemelkedőek, hiszen országos versenyeken vettek részt a tanulóik. Óriási eredmény a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos fordulójának első helyezése, amelyet Tran Dávid, 5.d osztályos tanuló ért el. Vele kapcsolatban a felkészítő tanára, Mezőné Sivadó Andrea elmondta: kiemelkedő tehetségű tanuló, aki zsenge kora ellenére több területen kipróbálta már magát.

Meghívásos tornákon

Már az alsós tanítók is felfigyeltek a tehetségére, sok versenyen indították, és nagyon jó eredményeket ért el. A matematika mellett nagyon fontos szerepet játszik Dávid életében a sakk, de focizni, pingpongozni is szeret. Havi rendszerességgel sakktáborban vesz részt, ahol nagymesterek foglalkoznak vele. A családja és iskolája támogatásával áll helyt iskolai és versenyzői feladataiban.

Meghívásos sakkversenyek résztvevője, diákolimpián gimnazistákkal is versenyez. Csapatban most hetedik helyezést értek el, másodtáblásként ő hozta a legtöbb pontot a csapatának. Dávid büszkesége az iskolának, a tanárainak, edzőinek és a családnak. Sokszor volt már közel ilyen sikerhez, ám most először valósulhatott meg az álom, az országos első hely – ettől is annyira szép ez a történet.

Hangszereken is játszanak

A beszélgetésbe bekapcsolódott Kálmánchelyi Papp Hajnalka énektanár is, akinek a tanítványai (Baló Eszter, Drabik Nikolett, Elekes Milla, Győrffy Léna, Novák Borbála, Ruszthi Loretta, Sipos Zoé, Fehér Fanni, Szentmiklósi Réka és Pozsonyi Viktória) közül az ötödikesek és a hetedikesek duóban ezüst minősítést értek el, szólóénekesük pedig bronzminősítést nyert a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny megyei fordulójában. Nagyon elégedett velük, s ők is törekednek arra, hogy továbbfejlődjenek. A gyerekekkel néhány hónapja foglalkozik, ez az első ilyen megmérettetésük. A szaktanár szerint a jövőben még felkészültebben, még több munkával ennél is szebb eredményeket érhetnek el.

Tapasztalatai szerint a szakmai zsűri nagyon szigorú, és sokféle szempont alapján értékel, s a tiszta éneklés mellett a csapatmunkát és az éneklés örömét is figyeli. A mezőny nagyon erős volt, mintegy 30 produkciót hallottak szóló, duó és énekes kategóriákban. Igen erősek a mezőnyben a nem debreceni általános iskolások, akik gyakran a tájegységüknek megfelelő népviseletbe öltöznek, ezzel emelve a verseny színvonalát.

Kálmánchelyi Papp Hajnalka elmondta azt is, hogy sok tehetséges zeneiskolás gyerekük van. Különböző hangszereken tanulnak, úgyhogy elsősorban őket szokták kiemelni, mert sokkal előrébb járnak zeneelméleti előképzettségben, mint a többiek. Van két versenyzőjük is, akik a Debreceni Népi Együttes néptáncosai, s az iskola hetedikes duócsapatát alkotják. Rékát és Fannit bevonta a népdalok kiválasztásába is, figyelve arra, hogy a háromperces előadások azonos tájegységről valók, azonos stílusúak és témájúak legyenek.

Várják a jelentkezőket

Tóvizi Erika Ilona intézményvezető-helyettes elmondta továbbá, hogy sokan keresik az iskolát alsó tagozaton és felsőbb évfolyamokban is – az iskolaváltást is vállalva –, mert látják, hogy a Debreceni Egyetem gyakorlóiban sikeres tehetséggondozó munka folyik. Az iskola lehetőséget nyújt arra, hogy a más iskolából érkezőket is fel tudja venni. Biztosítva ezzel, hogy – nem körzeti iskolaként – azok is bekapcsolódhassanak a munkába, akik nem náluk kezdték a tanulmányaikat.

A fentieken kívül kiemelte, hogy a matematika emelt óraszámú képzés mellett különösen erős náluk az idegen nyelvi képzés is. Az angol és német mellett egyedülálló, hogy tavaly óta itt oroszt is tanulhatnak a gyerekek második idegen nyelvként, tanórai és szakköri keretek között. Felső évfolyamokon minden osztály bizonyos tantárgyakat emelt óraszámban tanul, ebbe illeszkedik az informatika is. Legutóbb iskolájuk 8. b osztályos tanulója, Balogh Tamara a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyen az Alkalmazás kategóriában országos 10. helyezést ért el. Felkészítő tanára: dr. Ziliziné Bertalan Gabriella.

– A tehetséggondozás mellett nem hanyagoljuk el a kulcskompetenciák fejlesztését sem – zárta beszélgetésünket Tóvizi Erika Ilona intézményvezető-helyettes. – Áprilisi szép eredményünk a Kazinczy-jelvény arany fokozata, amelyet a „Szép magyar beszéd” versenyről Csáfordi Noémi, 7. c osztályos tanuló hozott el Kisújszállásról. Felkészítő tanára: dr. Máténé Porcsalmy Magdolna.

Szintjükhöz illő feladatok

A tehetséges gyerek kiemelt figyelmet érdemlő tanuló, neki speciális igényei vannak, mivel gyorsabban halad, mint a többiek, és bizonyos területeken kiemelkedő teljesítményre képes – mutatott rá az igazgatóhelyettes.

Ez azonban nem teszi könnyűvé a velük való foglalkozást, mivel máshogy közelít meg dolgokat, és pontosan azért lesz képes valami újat alkotni, mert megkérdőjelezi az addigi szabályokat. Tehát attól lesz több, hogy mindig azt keresi, hogy miért nem jó a járt út, és hogyan lehetne másként megoldani egy problémát. Rengeteg odafigyelés és felkészülés kell egy tehetséges gyereknek, hogy az ő szintjének megfelelő feladatokkal lehessen foglalkoztatni – ezt nevezzük differenciálásnak.

Ezt minden tehetséges és átlagos gyereknek is meg kell kapnia a tanórán, hogy valóban az ő érdeklődésének, gondolkodásmódjának megfelelő feladatokkal tudják továbbfejleszteni. Az órai kereteken túl a megfelelő intézményi háttér biztosítja az egyéni felkészítést, a szakköri munkába való bekapcsolódást és a versenyeztetést a tanulóik képességeinek sokoldalú kibontakozására.

