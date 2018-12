Tánc a diáktól, tánc a szülőtől

Minden osztály műsorral készült: volt jelenet, román- és magyar ének, zumba-, valamint indiai tánc is. A tanulók és tanáraik hetek óta készültek erre a jeles napra, hogy felléphessenek és humoros-táncos-énekes oldalukat is megmutathassák a nagyszámú vendégnek. A szülői munkaközösség tagjai meglepetésként egy vicces tánccal léptek. Szintén a szülők közösségének köszönhető, hogy minden tanuló egy kisebb meglepetést kapott a Mikulás ajándékaként.

A csütörtök esti „bulit” más program is megelőzte a korábbi hetekben, mégpedig lángos- és palacsinta sütése. Természetesen ez is nagy sikert aratott, a gyerekeknek sikerült itt is a kedvében járni.

Idén érkezett a legtöbb felajánlás, ajándék, melyet a tombolán az est végén kisorsoltak. A fődíj egy mikrohullámú sütő volt. A jótékonysági bevételt az iskola tanulóira fordítják.

NKM

