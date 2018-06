Tananyag nekik a nyelvünk

A Beijing Nemzetközi Egyetemről (BISU) érkeztek 18 éves hallgatók, akik egy hétéves programban vesznek részt. Ennek keretében már középiskolás korukban elkezdik heti 18 órában a magyar nyelv tanulását Kínában, mely 2 évig tart. Ezután egy évet Debrecenben töltenek, ahol nem csak magyarórákon vesznek részt, de tanulnak történelmet, angol nyelvet, irodalmat és civilizációt, mindezt heti 30 órában. Ezután egy évig újra Kínában élnek, majd 3 évre ismét Debrecenbe utaznak, ahol elkezdik a hároméves alapképzést a Debreceni Egyetemen – adta hírül az unideb.hu.

Tradíció a csendesség

A most itt lévő diákok egyéves debreceni tanulmányaikat jó eredménnyel zárták, és remélhetőleg ez segíti őket a következő évi otthoni tanulásukban is. Magyarországon nyolc tanár okította őket a különböző tantárgyakból, a feladat pedig gyakran nem kis kihívást jelentett a pedagógusnak, hiszen a kínai hagyományokat nehéz feloldani.

Fotó: unideb.hu

A kínai diákoknak ugyanis nehézségeket okoz a kommunikáció, nem szeretnek túlságosan beszélni, ha teszik, akkor is halkan, és kihívás önálló vélemény kifejtésére ösztönözni őket.

Kirándultak, fesztiváloztak

A hallgatók az órák után sem unatkoztak: Budapestre, Egerbe, Hortobágyra és Sárándra kirándultak, néptáncot tanultak, és a Fazekas Mihály Gimnázium gáláján vettek részt. Emellett sokan közülük „belekóstoltak” a magyarországi fesztiválok hangulatába, színházba jártak, sportoltak, és kirakodóvásárokra látogattak el.

Tiencsini továbbképző központ

A Debreceni Nyári Egyetem 2016-ban kezdte el a tárgyalásokat a pekingi BISU-val, melyet kölcsönös látogatások, majd szerződések aláírása követett. A bejingi egyetem azonban nem az egyetlen partner: ígéretes kapcsolat épül a Tiencsini Idegen Nyelvi Egyetemmel is. Itt 2017-ben indult a magyar nyelvi képzés, és a hallgatók harmad­éven szintén eltöltenek majd egy évet Debrecenben részképzésben. A Debreceni Nyári Egyetem delegációjának legutolsó látogatása során, június elején pedig közös Nyelvtanári Továbbképző Központot is avattak Tiencsinben, ahol a Nyári Egyetem tanárai kétnapos továbbképzést is tartottak a kinti magyart tanító 11 kollégának, akik öt egyetemről érkeztek.

Tervben a létszámnövelés

Jelenleg hat egyetemen tanítanak magyar nyelvet Kínában. Elindultak a tárgyalások már a Hsziáni Egyetemmel is, és remélhetőleg még több diáknak tudunk segíteni nyelvünk és kultúránk elsajátításában a jövőben”

– mondta el Szaffkó Péter ügyvezető.

Ha minden jól megy, akkor pár éven belül megháromszorozódik a magyar nyelvi képzésben részt vevők száma a Debreceni Nyári Egyetemen, közülük pedig többen alapképzésre is visszatérnek a DE Bölcsészettudományi Karára.

