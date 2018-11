Tanácsok a fagy okozta vízhálózati károk megelőzésére

Havonta többször ellenőrizzük a vízmérőaknát! Figyeljünk arra, hogy fedele mindig lehajtott állapotban legyen, megfelelő zárással, hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap törött vagy hiányzik, mihamarabb pótoljuk!

Gondoskodjunk a vízmérőakna megfelelő szigeteléséről! Fontos hogy olyan anyagot használjunk, amely nedvesség hatására sem veszít hőszigetelő képességéből. A hungarocell kiváló hőszigetelő, akárcsak a hó, ezért a havat csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű eltávolítani az aknáról.

A vízmérőaknának mindig mobilnak kell lennie. Bármilyen védelmi eljárást alkalmazunk, figyeljünk arra, hogy könnyen eltávolítható és visszahelyezhető legyen.

Ellenőrizzük rendszeresen a fűtetlen helyiségekben, raktárban, pincében, garázsban, társasházi tárolókban elhelyezett vízmérőket is, hiszen nem csak az aknákat fenyegeti fagyveszély.

Ha a mérő vagy a vezetékek nyomvonala egy méternél kisebb mélységben van a talajszinttől, gondoskodjunk hőszigetelésükről! A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél, használaton kívüli ingatlanoknál és hétvégi házaknál tapasztalható.

Víztelenítsük a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is! Miután elzártuk a vízmérő előtti csapot, nyissuk meg az ingatlan felőli víztelenítő csapot. Kerti csap esetén, a felszínen húzódó vezetékszakasz vízmentesítése érdekében, célszerű előbb kiengedni a csapot, majd elzárni a téli elzárót. Fontos, hogy a víztelenítés után is marad a csővezetékben víz, ezért javasolt azt is szigetelni. Ha későn láttunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk elfordítani az elzárócsapot, előbb meleg vízzel lassan olvasszuk fel a benne lévő jeget, majd ezután víztelenítsünk.

