Támadnak a vírusok

Ezek lehetnek a tünetei a vírusos vagy bakteriális felülfertőzéseknek, melyek megelőzése végett a szükséges higiéniai lépéseket meg kell tennünk. – Gyakran mossunk kezet, és kerüljük a zsúfolt helyeket! Például, ha rendezvényre vagy nagy bevásárlóközpontba látogatunk, akkor védjük a szánkat, ne kerüljünk közvetlen kapcsolatba másokkal, még akár az egészségesnek tűnő embertársainkkal sem. Otthonunkba belépve rögtön vegyük le a cipőnket, sűrűn szellőztessünk, mivel az áporodott levegő nem tesz jót az immunrendszerünknek, viszont a fertőzések kialakulásának kedvező lehet – ismertette dr. Lente Péter püspökladányi háziorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos.

Hozzátette, a helyes életmód is fontos a betegségek megelőzésében. A megfelelő táplálkozás, változatos étrend minden olyan vitamint tud biztosítani, amire a szervezetünknek szüksége van; emellett a fizikai aktivitást se felejtsük el, hiszen ha kellő időt vagyunk a szabadban, trenírozzuk az izmainkat, a csontjainkat, a tüdőnket és a szívünket is. Így felkészíthetjük az immunrendszerünket az esetleges „támadásokra” – mondta el érdeklődésünkre a szakember.

Készítsük fel szervezetünket!

– Ha a gyerkőc bekerül egy fertőzött környezetbe, ott átadják egymásnak a betegséget, majd a szülőknek, a kollégáknak és így tovább, de a tartós fagyok beálltával a vírusos megbetegedés alábbhagy – fogalmazott dr. Lente Péter püspökladányi háziorvos és foglalkozás-egészségügyi szakorvos.

Az évben bármikor előfordulhat hasonló megbetegedés, de az őszi-téli időszakban emelkedik meg jellemzően a betegek száma. Meghűl az ember szervezete, legyengül az immunrendszer, továbbá a hideg és a meleg váltakozása sem tesz jót, tudtuk meg. A háziorvos azt is kiemelte, hogy ha a vírusos megbetegedés a gyomrot érinti, még kellemetlenebb lehet. Hasi fájdalom, diszkomfortérzet, puffadás, emésztési nehezítettség, hasmenés és az ehhez társuló hőemelkedés léphet fel, melyeket csak pihenéssel lehet orvosolni.

Ha már megbetegedtünk

Abban az esetben, ha már elkaptuk a betegséget, érdemes otthon maradni, hogy ne terjesszük a kórságot, emellett pedig ügyeljünk a megfelelő tisztálkodásra is. Tudatos étkezéssel és tüneti szerekkel pedig csillapítani tudjuk a kór kellemetlen velejáróit. – Mossunk kezet, szellőztessünk, és szükség esetén csillapítsuk a lázat! Fogyasszunk könnyen emészthető ételeket! Az evés azért is nagyon fontos, mert a megfelelő energiabevitellel gyorsabban meggyógyulunk. Segíthet továbbá még a probiotikum is, amit gyógyszertárakban vény nélkül meg lehet vásárolni, külön gyerekeknek és felnőtteknek – ajánlotta dr. Lente Péter.

Gyümölcs, zöldség és vitamin

Egészséges táplálkozással a napi vitamin- és nyomelemszükségletünket be lehet vinni a szervezetünkbe, magyarázta a szakember. Ha valaki szeretne vitamint szedni, érdemes előtte megkérdezni háziorvosát vagy kezelőorvosát, hogy mit ajánl, de a gyógyszertárakban is segítenek.

– A Szent-Györgyi Albertnek köszönhető C-vitamin jótékony hatású, de nem érdemes gigadózisokat szedni belőle – tanácsolta a háziorvos. Elmondta, a D3-vitamint a napfénymentes időszakban ajánlja leginkább, mindemellett bizonyítottan daganatmegelőző hatása is van. Az E-vitamin pedig kiváló immun­erősítő a téli időszakban.

Dr. Lente Péter azt tanácsolja, mindig idényjellegű gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk. – Az alma, a késői körte, a káposzta és a répa tökéletes választás. A savanyított káposzta vagy a savanyúság szintén jótékony hatású; ha lehetőségünk van, naponta legalább egyszer fogyasszunk belőlük – sorolta.

Jön az influenzaszezon

A háziorvos ismertette, aktív és passzív formában is védekezhetünk az influenza ellen. A védőoltást – aktív védekezés – már lehet kérni, ennek a védettsége két hét alatt alakul ki. Passzívan megfelelő étkezéssel, testmozgással és káros szenvedélyek kerülésével tehetünk az egészségünk megőrzéséért. A személyes higiéniánkra figyeljünk oda, illetve kerüljük az olyan helyeket, ahol átadhatjuk a fertőzést. Ne zsúfolódjunk egy helyre, ne töltsünk el sok időt zárt térben! – figyelmeztetett a háziorvos.

Nagy Dóra

