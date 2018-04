Tállai: hétfőn indul az újabb utólagos adótraffipax

Április 16-tól az utólagos adótraffipaxszal a NAV a gépjármű – különösen a használt gépjármű -, valamint a gépjárműalkatrész kereskedelmi tevékenységet folytatók, valamint a gépjármű szervizek adókötelezettségeinek szabályszerű teljesítését vizsgálja. Ezt a szektort többek között azért is érdemes kiemelten ellenőrizni – magyarázta az államtitkár -, mert azoknak a vállalkozásnak jelenleg mintegy 60 százaléka működik csak, amelyek 2013-tól a gépjármű kereskedelmet, a gépjármű szervizelést, illetve a gépjármű alkatrész kereskedelmet főtevékenységént űzték. A több mint 42 ezer adózó 37 százaléka jelenleg adószámtörlés, illetve kényszertörlés alatt áll vagy már fantomizálódott – mondta Tállai András.

Az államtitkár ismertetése szerint az érintettek majdnem harmada bonyolított közösségi forgalmat, azaz vett vagy adott el az EU más tagállamában is. A kockázatelemzők leválogatása alapján kiderült, hogy például a gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozók a vizsgált időszakban összesen 745 milliárd forint összegben szerepeltették helytelenül bevallásaikban a közösségi beszerzéseiket, ami adózónként 111 millió forintot jelent. Az előzetes elemzések során az is kiderült, hogy a vállalkozók a bejelentett munkavállalók fele után nem vagy helytelenül nyújtották be a munkáltatói járulékbevallást. A kockázatos adózók kiválasztását az online pénztárgépek adatai is segítik, ugyanis ebben a szektorban 2017. január 1-jétől kötelező a használata.

A kockázatelemzők rostáján fennakadtak esetében az adóhivatal dönt a további eljárásról. Szándékos adóeltitkolás esetén ellenőrzésre, kisebb hibák esetén támogató eljárásra számíthatnak az érintettek – közölte az államtitkár.

A NAV idén debütált új szolgáltatásának, az utólagos adótraffipaxnak a lényege az önkéntes jogkövetésre ösztönzés – hívta fel a figyelmet Tállai András hozzátéve, hogy az eljárások csak április 16-án indulnak. A rendelkezésre álló majd egy hetet érdemes kihasználni, hiszen ilyenkor még szankciómentes a hibajavíthatás – húzta alá.

