Talán nem vagyok elég jó?

A Föld legnagyobb ragadozói közé sorolhatjuk magunkat, ebből adódóan tagadhatatlan, hogy van bennünk némi önzőség: amit egyszer megszereztünk, azt nem szeretnénk elveszíteni, elengedni. Mind tudjuk, hogy a párkapcsolatokban a túlzott ragaszkodás és féltés soha nem vezet jóra, de mégis lappang mindenkiben valamennyi féltékenység, amely, ha úrrá lesz rajtunk, tönkreteheti az addig felépített egyensúlyt. Lindák Linda párkapcsolati tanácsadó szerint a féltékenység mértéke nem korfüggő, inkább függ a személy önértékelésétől, önelfogadásától, mint attól, hogy mennyi idős az egyén. Nyilván, ahol nagyobb a korkülönbség, ott az idősebb fél tarthat attól, hogy már nem elég szép, aktív, vagy éppen szexuálisan megfelelő társának. De a fiatalabb félnek is eszébe juthat, hogy vajon mikor kell szerelmének egy még nála is ifjabb partner. Tehát a lecseréléstől való félelem mindkét részről szülhet féltékenységet. Azonban nem élhetünk folyamatosan félelemben, meg kell találni a megfelelő receptet ahhoz, hogy örömökben teli párkapcsolatunk legyen.

Gondolkodás, elköteleződés

– Nagy korkülönbség mellett is lehet boldog egy kapcsolat, de valljuk be, ez elég ritka. Az szükséges ugyanis hozzá, hogy a feleknek azonosak legyenek a céljaik, terveik, hasonló legyen az értékrendjük, gondolkodásmódjuk és nagyon elkötelezettek legyenek egymás mellett. Ezek a tényezők viszont az azonos korosztályhoz tartozó pároknál könnyebben megteremthetők. Fontos, hogy meg tudják beszélni egymással a lényeges kérdéseket, például a gyerekvállalást, a szexuális életüket, életmódjukat. A család és a környezet is megkeserítheti, megnehezítheti a pár életét, mivel rengeteg sztereotípia él az emberekben. Ha a felek nem elég elszántak, nem tudják függetleníteni magukat a környezetük véleményétől, könnyen rámehet a kapcsolat. Ha azonban azt látják a barátok, a család, hogy működik a párkapcsolat, talán ők is belenyugszanak a helyzetbe – hangsúlyozta a pszichológus.

A féltékenység mértéke nem korfüggő | Illusztráció: AFP

A szakértő úgy véli, hogy minden nagy korkülönbséggel járó kapcsolat komolyra fordulásakor mérlegelni kell az előnyöket és a lemondásokat.

Mi az, amit a felek vállalni tudnak, és mi az, amit nem, és ennek függvényében kell meghozni a döntést az együtt maradásról. Mérjék fel, hogy össze tudják-e hangolni életmódjukat, életstílusukat.

Keressenek közös életcélokat, ha azonban nem találnak ilyet, vagy túl sok az egymásnak ellentmondó cél, akkor el kell gondolkodniuk azon, hogy van-e értelme a közös életnek.

