Talán Dancs Rebi is pályára léphet?!

A Göcsej újoncként kezdte el a szezont az NB1-ben, ám az eredménysora alapján (5 győzelem, 1 döntetlen, 6 vereség) nem teljesít egyelőre rosszul. Igaz, volt pár könnyebb meccse, de ezzel együtt is bizonyította, hogy megérett az élvonalbeli tagságra. Debrecenben elég simán nyertek a zalaiak ősszel (0-5), ám azóta a DEAC erősödik folyamatosan, és a játéka is javul. Ez a Göcsejről azonban talán nem mondható el.

Így is inkább ők számítanak esélyesnek a szombati találkozón, amely 17.00 órakor kezdődik a Zalakerámia csarnokban. Sólyom Attila trénernek azonban a lassan, minőségi játékosokkal gyarapodó kerete most már alkalmas arra, hogy valamivel nagyobb rotációban gondolkozhasson, mint korábban.

Sólyom Attila:

– Hosszú út vár ránk szombaton Zalába. Viszont ez a meccs az, amelyiken kicsit több esélyünk lehet a jobb eredményre, mint az elmúlt hetekben top csapatai ellen. Persze így is nehéz lesz. Az viszont örömteli, hogy nemrég erősödtünk és tovább erősödünk, ha minden jól megy, mivel úgy néz ki már most hétvégén játszani tud korábbi játékosunk, a Hajdúböszörménytől visszatérő Dancs Rebeka is. Mindenesetre megpróbálunk jó meccset játszani. Mégis, elsősorban a presztízs miatt lesz fontos találkozó ez, hiszen a rájátszásban előfordulhat, hogy a Göcsejjel ismét össze fogunk futni (bár még van hátra az alapszakaszból). S ez esetben jó lenne markáns nyomot hagyni bennük azelőtt. Szeretném, ha az új játékosok gyors beépülésével markánsabbá válna a játékunk!

– Koppányi Szabolcs –

