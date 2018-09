Találkozóponttá válhat a krakkói múzeum

A helyi identitást is erősítő, lokális jellegű múzeum nyílt idén tavasszal Podgórzében, Krakkó egyik kerületében. Az intézmény célja a helyi közösségek integrációján túl egy olyan közösségi találkozóhely kialakítása, mely megismerteti a látogatókkal a városrész történetét. A Visztula déli partján lévő intézmény a Krakkói Történeti Múzeum egyik részlegeként április vége óta fogad látogatókat.

– Podgórzénak különleges szerepe van Krakkó történelmében. Ám sokaknak csak egy fájdalmas történet jut eszébe róla, hiszen itt jött létre a második világháború ideje alatt a zsidókat tömörítő gettó – mondta Katarzyna Bury, a Podgórze Kerületi Múzeum vezetője azoknak a magyar újságíróknak és szakembereknek, akik a budapesti Lengyel Intézet jóvoltából tanulmányúton vehettek részt augusztus végén Lengyelországban.

Üzenet a múltból

Megtudtuk, az intézmény fő tárlatán az érdeklődők Podgórze kronológiai és tematikus történetét ismerhetik meg, mely napjainkig mutatja a korábban különálló városként működő kerület fontosabb eseményeit – ez a legfontosabb bázis.

Katarzyna Bury elmondta, a múzeum helyén korábban kereskedelmi raktár állt. A felújítás 2015-ben kezdődött, s eközben egy nem mindennapi tárgy is felbukkant. A falban üvegbe rejtve találtak egy levelet, melyet egy egykori fogoly írt. A cigarettapapír csomagoláson többek között az alábbi üzenet áll: „Mindenki Krakkóból – ártatlan!” Katarzyna úgy véli: mivel ez a szomorú emlék épp a múzeum épületében került elő, szimbolikus jelentőségű. A tárlaton ezt is meg lehet tekinteni.

Mindemellett konferencia­termek is helyet kaptak, s kiemelt szerepet szánnak az edukációnak is. – A gyerekek a múzeumban interaktív játékokban és rejtvényekben is részt vehetnek. Így könnyebben ismerkedhetnek meg Podgórze történelmével. Gondoltunk a látás- és a hallássérültekre is, akik szintén be tudják fogadni a tárlatok anyagát különféle eszközök segítségével – magyarázta Katarzyna, majd megmutatta az épület alsó szintjében létrehozott „mesebirodalmat”.

Kakas, Hold és pók

Itt ismerkedtünk meg egy krakkói legendával is, mely szerint Pan Twardowski tudós eladta a lelkét az ördögnek az örök ifjúságért cserébe. Az ördög mindössze annyit kötött ki, hogy Twardowski sohase mehet Rómába; ha megtenné, a lelke a pokolba jut. A tudós sokáig élvezte fiatalságát, messze elkerülte a pápa városát. Az ördög azonban, hogy átverje, kocsmát nyitott Krakkóban „Róma” néven. Persze a kocsmakedvelő Twardowski is megfordult ezen a helyen, ám amikor vitték volna a pokolba, meggyőzte az ördögöt, hogy mégse tegye. Nem járt azonban jól az örökifjú, hiszen halhatatlansága révén sem a pokolban, sem a mennyben nem volt számára hely. Végül egy kakas felvitte őt a Holdra, ahol egyetlen társa a pókká változtatott ellensége lett. Ez a pók ereszkedik le minden este egy hálón Krakkó fölé, hogy megtudja a legfrissebb híreket, pletykákat.

