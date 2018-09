Sikere volt a karancsvölgyiek óriáspalacsintájának

Pedig nem az, de a Karancsvölgyi Jótevők Egyesülete óriáspalacsintájának elkészítéséhez az egyik legfontosabb kellék volt. Többek között ezt is láthatták a kilencedik Bezermeni Vigasságok és Gasztronómiai Napra kilátogatók, szeptember 8-án, a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő területén. A rendezvényen Fórizs László alpolgármester, Gajdán Antalné, a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület elnöke, és Boros László mesterszakács köszöntötte a megjelenteket. A speciális „serpenyő” körül szorgoskodóktól megtudhattuk, hogy egy palacsintához harminc tojást, három liter tejet, szódavizet használnak fel. A receptúra semmiben sem különbözik az általunk készített palacsintától. Egy óriáspalacsintából hetven adag készült a kóstolók számára.

Gajdán Antalné főszervező elmondta, hogy minden évben különlegességgel készülnek. Az idén úgy döntöttek, hogy a húsos ételek helyett, ezúttal desszert lesz a különlegesség: az óriás palacsintának nem lehetett ellenállni.

Kicsi a világ

Boros László mesterszakács, a legfőbb ítész, sorra kóstolta az ételeket. Nagyon örült annak, hogy az alkalmi szakácsok jó érzékkel ötvözik a hagyományos és az új ízeket. Számára azért is hasznosak ezek a rendezvények, mert még ő is tanulhat. Most is volt olyan étel a kínálatban, amit szívesen elkészítene otthon is. Örömmel tölti el, hogy egyre több fiatal ragad főzőkanalat. Így megvalósulhat, a szervezők egyik legfontosabb célkitűzése, tovább adni a hagyományokat: apáról-fiúra.

Minden évben vannak új arcok, akik szeretnék megmutatni, mit is tudnak a gasztronómiáról. Az idén Hejcéről és Miskolcról érkeztek olyan csapatok, akik most először járnak itt. Rohály Géza, Hejce korábbi polgármestere szakavatottan irányította a körülötte lévő hölgykoszorút, miközben egy percre sem vette le a szemét a bográcsban fortyogó harcsapaprikásról. Mint most is kiderült: kicsi a világ. A főzőmestert családi szálak kötik Böszörményhez.

Fazekas Sándor is érdeklődéssel szemlélődött a főző csapatok kínálatán. Nem idegen eszköz számára sem a fakanál. Leginkább a pásztor és paraszti ételek híve: egy slambuc, egy jól elkészített pörkölt, minden más ételt feledtet vele.

Szathmári Sándor Attila számára minden étel kedves. Nincs kedvence, ahogy fogalmazott: Mindenevő vagyok. De a bográcsokban fővő pörköltök és az öhön megdobogtatta a szívét.

Aki pedig a kulináris élvezetek mellett még másra is vágyott, nem csalatkozott: a színpadon egész napos kulturális programból válogathatott, ki-ki kedvére.

