Tájház lesz a Fazekas-házból

Ezzel a hírrel kereste meg szerkesztőségünket Nádudvarról Fazekasné dr. Sutus Lenke, aki azt is hozzátette, hogy a tervhez a város vezetése is pozitívan áll hozzá.

Arról az épületről van szó, ahonnan a mai országos-, sőt Európa-hírű nádudvari fazekas Fazekasok indultak. Fazekas Lajos és Fazekas Ferenc a népművészet mestere, Fazekas István és ifjabb Fazekas István népi iparművész. A Hajdú-bihari Napló az utóbbi évtizedekben több alkalommal is írt a Csillag utca 12. szám alatt lévő, vályogból épült, náddal fedett lakóházról.

Fotó: magánarchívum

1993-ban jelent meg cikk Nagy László János tollából, aki az akkor 82 éves Fazekas Lídiával beszélgetett Nádudvaron, a Csillag utca 12-ben. A Műemléket a fazekas-házból című írásában így fogalmaz: „Gyönyörű, arányos, praktikus, gondozott alföldi parasztház. Kívül-belül gyöngyszem. Kész múzeum. Kicsi, de meleg vagy hűvös, függően az évszaktól, mert vályogból épült, náddal fedett… S az ősi fészek, melyből a fazekas Fazekasok kirajzottak – mai eredményeik alapján is – méltó arra, hogy műemléki védelem alatt múzeumként tovább szolgáljon.”

Majd 1994-ben az egyik év végi lapszámban ismét felhívták a polgármester figyelmét a ház megőrzésére, a Fazekas családot pedig kérték, hogy támogassák a vezetés ebbéli fáradozását.

Később a ház két idős lakója, Fazekas Júlia és Lídia unokaöccsüknek, Fazekas Ferencnek és feleségének ajándékozta az ősi portát, remélve, hogy haláluk után megőrzik az utókornak. A 2001-es hatalmas belvíz erősen megrongálta a házat, addigra már csak egyetlen lakóját átmenetileg ki is kellett költöztetni. Fazekas Ferenc és családja több hónapos felújítási munka után, a régi jellegzetességeket megőrizve, modernizálást is végrehajtottak (áram bevezetése stb.) – tudósított ismét a megyei lap. Hosszú évekig folyt a műemlékké nyilvánítási folyamat, míg végre 2011-ben műemlékké nyilvánították a házat, közben tervek készültek a fazekasságot bemutató hasznosításáról is. Újabb és újabb felújítások és állagmegóvás után a nádtető állapota kritikussá vált. Az előre látható munkák anyagi költségeit a tulajdonosok már nem tudták finanszírozni. Ekkor nyújtott hathatós segítséget Nádudvar Város Önkormányzata, hogy az önerő biztosításával pályázatot lehessen benyújtani a nádtető felújításához. A tető felújítása még az esős idő és havazás beállta előtt tavaly év végén megtörtént. Megvannak a kész tervek az épület Nádudvari Fazekas Tájházként való működtetéséhez, melyhez a város vezetése is pozitívan áll hozzá.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA