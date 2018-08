Tájfutás: Kovács Attila Gábort nem lehetett utolérni

A Zöld Sportok Clubja Európa-bajnoka, Kovács Attila Gábor – az előző hétvégi foxoring versenyszám országos bajnoki címének megszerzése után – most is mindkét számban, s így az összetettben is győzött az M50 kategóriában, ami biztató a szeptember 2-án Dél-Koreában kezdődő világbajnokság előtt. Addig itthon már csak az RH és URH országos bajnokság van hátra a Vértes-hegységben augusztus végén.

