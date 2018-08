Táboroztak, kirándultak a hittanosok

Kurta Szabolcs lelkipásztor május elejétől teljesít szolgálatot Pocsajban. Elmondása szerint több programot is szeretne majd szervezni a református híveknek, gyerekeknek, karöltve Böszörményi József gondnokkal és a presbitériummal. Szerencsére sok embertől kap segítséget, az idősebb korosztály is sokat segít a táboroztatásban is.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

A táborozók létszáma 12-14 naponta, reggel érkeztek, délben hazamentek ebédelni, délután 4-től 6-ig ismét a parókia udvarán, termeiben tevékenykedtek. Délelőttönként a templomban bibliai történetet dolgoztak fel, ezekhez kapcsolódó énekeket tanultak Györki Adina tanárnővel. A dalokat a tanárnő és a szervezők írtak a történetekhez. Játék, kézműves tevékenység, rajzolás, színezés foglalta le őket a délutáni órákban, de voltak gyalogtúrán a falu egyik földváránál, a Töviskesi Hosszúzugi várnál is.

– Nagyné Kelemen Mónika –

