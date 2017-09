Szűrővizsgálatra fel!

A Médiaunió Alapítvány szemléletformáló kampányainak idei témája az egészségügyi prevenció, a szűrések fontosságára kívánja felhívni figyelmünket. Szomorú tény és adat, hogy a vezető halálokokat figyelembe véve, négy emberből három olyan betegségben hal meg, amely szűrővizsgálattal megelőzhető lett volna. Innen eredeztethető a társadalmi célú reklámhadjárat beszédes címe: 4ből3, s az a meghökkentő installáció, amely egy héten keresztül nem mindennapi módon tematizálta környezetét. Geszti Péter és Novák Péter is meglepte az érdeklődőket Újbudán.

Szűrés=élet

A járókelők választhattak, hogy a szűréseket szimbolizáló három ajtó valamelyikén, vagy egy bizarr koporsószimbólumon haladnak tovább…

A megosztó, de éppen ezért egyedülállóan figyelemfelkeltő ötlet szélsőséges reakciókat váltott ki a Móricz Zsigmond körtér közönségéből, vagyis elérte célját, és felhívta a figyelmet az egészségügyi szűrések fontosságára.

„A Médiaunió Alapítvány kilencedik születésnapjára, ha nem is tudatosan, de keretes szerkezetbe foglalta mondanivalóját, hiszen az első kampány indulásakor is a magyar emberek egészsége volt központi témája, ezzel is igazolva, hogy a Médiaunió Alapítvány szemléletformáló erő kíván lenni. Az első kampány az egészséges életmódról szólt, mára viszont ott tartunk, hogy arra kell felhívni a figyelmet, maradjunk életben! Tisztában vagyok az egészségügy általános állapotával, de ezzel együtt mégis fontos az egyéni felelősségvállalás, s a változás pedig akár magasabb szintekre is hatást gyakorolhat. Valójában a legősibb félelmünkkel, az elmúlással nem vagyunk képesek megküzdeni, nehezen tudjuk magunkévá tenni annak gondolatát, hogy létünknek pont, hogy halandóságunk ad értelmet… Így aztán rosszul is szocializálódunk: a betegség szinte a bűnbeesés szinonimája, az érintettekről suttogva, és még jelenlétükben is harmadik személyben beszélünk. Ilyen háttérrel nehéz tudatosítani, hogy a prevenció kellene, hogy elsőbbséget élvezzen, a lankadatlan érdeklődés saját állapotunk iránt, még ha olykor nyomasztó is ez a szembesülés” – mondta Novák Péter.

Geszti Péter elnökségi tag arról mesélt, hogy állunk mi magyarok az egészségünk megőrzéséhez.

„Mi, magyarok állandóan panaszkodunk sok reális, de nagyon sok nem létező dolog miatt is, viszont a legvalóságosabb problémák mellett gyakran elmegyünk. Nagyon fontos, hogy megtanuljunk jobban odafigyelni saját magunkra és persze egymásra is, hiszen igaz a mondás: az egészséges embernek ezer vágya van, a betegnek csak egy. Nálunk sajnos nem alakult ki az egészségmegőrzés kultúrája, pedig a testünkkel való törődést, és a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt be kéne építenünk a hétköznapjainkba. Ez a legnehezebb feladat, amin az alapítvány szeretne változtatni: legyen természetes, hogy eljárunk a szűrésekre.”

