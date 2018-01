Szunai Miklós élettörténete is szerepel a hiánypótló könyvben

Szunai Miklós visszaemlékezései is bekerültek az „Akiket Isten kihívott csatára” című kötetben, amelyben szerte az országból 45 egykori magyar hadifogoly csaknem 800 oldalnyi visszaemlékezése szerepel. A hiánypótló kötetről a december 30-i lapszámunkban, „Világháborús hadifoglyok emlékei” címmel adtunk közre cikket, amelyben leírtuk, hogy a három hajdú-bihari egykori hadifogoly portréja közül kettő nyíracsádi, őket röviden be is mutattuk az írásban.

A publikáció megjelenése után jelentkezett szerkesztőségünkben Szunai Miklós, hogy a kötetben szereplő harmadik hajdú-bihari az ő édesapja, idősebb Szunai Miklós, aki életének 102. évében, 2016. június 5-én Hajdúbagoson hunyt el.

Idősebb Szunai Miklós 1915. március 10-én született Alsójózsán. Szülei és ő maga is gazdálkodók voltak. A második világháborúban honvédként szolgált, 1944-ben esett hadifogságban Kisgyőrnél. 1947 elején szabadult, itthon hadirokkantnak nyilvánították. Nyíregyházán telepedett le, majd 1950-ben Debrecenbe költözött, és a MÁV-nál helyezkedett el. 2015-ben a honvédelmi minisztertől „a honvédelem ügye iránti elkötelezettségének és tevékenységének elismeréséül” emléktárgyat kapott. Idős korában Hajdúbagoson élt.

HBN

