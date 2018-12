Sztráda lesz a romániai Bihorban is

Ezt Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője válaszolta a Napló kérdésére. Azt is elmondta, hogy a munkálatok jelenleg is gőzerővel folynak, a sztráda körülbelül 50 százalékos készültségben van.

– Amikorra magyar oldalon eléri az országhatárt az autópálya, akkorra a román oldalon is elkészül a határmetszéspont és a Nagyvárad-Szatmárnémeti országos főút közötti, mintegy 7-8 kilométeres sztráda a szükséges fel- és lehajtókkal együtt – jelentette ki Pásztor Sándor, a Bihor megyei közgyűlés elnöke, aki elmondta azt is, hogy az észak-erdélyi autópálya részét képező rövid szakasz kivitelezésére szeptemberben kötötték meg a szerződést azzal, hogy két év alatt, tehát 2020 őszére százszázalékosan meg kell lennie. A kormány biztosítja a fedezetet a kivitelezésre. A munkálatok tavasszal kezdődnek. Bihor megyében három szakaszra osztották az autópálya építését, ebből kettőre már kivitelezői győztest hirdettek. Bihor megyében 2020 végére, 2021 elejére teljesítheti azt, hogy a magyarországi sztráda folytatásaként ott is folyamatos autópálya lesz.

„Döccenő” nélkül lesz az igazi

Vitányi István: a Trianon elvágott „ütőerét” összekötjük. Így fogalmazott Bihar országgyűlési képviselője kérdésünkre, miszerint mit jelent majd a térségnek a Romániában A3-asként folytatódó magyarországi M4-es autópálya. – Javítja a magyar-magyar kapcsolatot, erősíti a gazdaságot, pozitívan hat az élet minden területére; amely akkor lesz az igazi, ha „döccenő”, tehát határellenőrzés nélkül közlekedhetünk oda-és vissza Romániába, mert keleti szomszédunk is része lesz a Schengeni övezetnek – tette hozzá a politikus.

Pásztor Sándortól, a Bihar megyei közgyűlés elnökétől az A3-as autópálya folytatásáról érdeklődtünk. Elmondta: Szilágy megyében még a csak a földek kisajátításánál tartanak, viszont Kolozs és Maros megyében egészen jó a helyzet. Kolozsban egy szakaszt nemrégiben adtak át, és folyik az építkezés Aranyosgyéres és Marosvásárhely között. Átvételi fázisban van a Radnót-Marosvásárhely közti sztráda. A középső rész 90 százalékban kész van. Az Aranyosgyéres-Ludas részen 30-35 százalékos a kivitelezés, de a legborulátóbb variáns szerint is 2020-ra kész lesz.

KZS

