Sztárokat tanít NÁGI, a böszörményi tehetség

Idén októberben mutatkozott be először a TV2 új, nagyszabású, élő show-műsora, a Csak show és más semmi. Tizenkét híresség vállalkozott arra, hogy hétről hétre, határaikat átlépve, számukra idegen terepen bizonyítsák tehetségüket.

A látványos színpadi produkciókban kulcsfontosságú az akaraterő és a teljesítmény. A nézők mellett olyan ítészeket kell lenyűgözniük a szereplőknek, mint Balázs Andi színésznő, a TV2 népszerű műsorvezetője, Tilla, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifj. Richter József, valamint Badár Tamás bűvész-humorista. A múlt hét pénteki adásban a hajdúböszörményi NÁGI is színpadra lépett a vendégfellépők között. DJ Geryssonnal közös előadásukat Koholák Alexandra és Veréb Tamás választotta ki.

„Szkreccselés és lúperezés”

– Örömmel vállaltuk a szereplést a TV2 show-műsorában. A zenével már régóta foglalkozom, viszont a looperezést két éve kezdtem el – mondta NÁGI, azaz a 24 éves Nagy Brigitta, majd elmesélte, hogy az első próba nehézkes volt, mert nem egyszerű elmagyarázni egy olyan embernek, mit hogyan csináljon, aki életében nem látott még loopert (lúpert). A looper egy digitális felvevő, amely képes a lejátszott hangokat rögzíteni, tárolni és azonnal visszajátszani, nemcsak rövidebb, hanem több perces részeket is. – Alexa és Tomi is nagyon szorgalmas, képesek még az ebédidőben is próbálni. Menni fog nekik a pénteki produkció, nagy bulit csapnak majd! – dicsérte a sztárokat NÁGI.

