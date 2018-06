Sztárok régóta várt visszatérései

1. Fergie

Fotó: AFP / Valerie Macon

Fergie 2009-ben ment hozzá Josh Duhamel színészhez, négy évvel később pedig született egy kisfiuk is. Az énekesnő ekkortájt úgy döntött, minden idejét családjának fogja szentelni, és otthagyta a színpadot. Végül 2016-ban döntött úgy, hogy újraindítja karrierjét, és visszatér. A hosszú szünet csak megerősítette a zenevilág iránt érzett szeretetét, és elhatározta, hogy következő szintre emeli pályafutását. 2017-ben elvált hitvesétől, és a The Black Eyed Peas-ből is kilépett, hogy száz százalékig a szólókarrierjére koncentrálhasson.

2. Amy Lee, Evanescence

Fotó: AFP / Angela Weiss

A Grammy-díjas amerikai Amy Lee 2016-ban határozta el, hogy újra elkezdi a fellépéseket. Az Evanescence-szel utolsó albumukat – amit egy világkörüli turné is követett – 2011-ben adták ki. Miután befejezték a koncertezést, az együttes tagjai úgy döntöttek, hosszabb szünetet tartanak, és szerencsét próbálnak szólóban is. Ezzel a lépéssel mindannyiuk élete nagyot változott, Amy Lee-nek pedig gyermeke is született.

Három évvel ezelőtt a zenekar újra összeállt, a régóta várt negyedik albumán dolgoznak, amin két új dal is helyet fog kapni, a többit pedig az előző három lemezről válogatják majd össze.

3. Pink

Fotó: AFP / ANP / Ferdy Damman

Egy hosszabb szünet után Pink 2017-ben adta ki Beautiful Trauma nevű lemezét, és ezzel vissza is tért a nagykoncertek világába. A pihenő alatt két gyermeke született, és a folk műfajban is kipróbálta magát. Emellett új dalokon is dolgozott, amik végül a már említett albumon kaptak helyet. Napjainkban Pink életében a család a legelső, de ezt próbálja összeegyeztetni legkedvesebb elfoglaltságával, a zenével. Eddig nagyon jól csinálja!

4. Eminem

Fotó: AFP / Pierre Andrieu

Eminem The Marshall Mathers LP 2 című lemeze 2013-ban jelent meg. Miután abszolvált néhány turnét, a zenész eltűnt, és jó ideig nem lehetett hallani felőle. Négyéves szünet után állt vissza a színpadra, és Revival néven új albumot is megjelentetett, ami szokásához hűen tele van a saját életéből vett utalásokkal.

5. Michelle Pfeiffer

Fotó: AFP / Tiziana Fabi

Minden idők egyik legszebb hollywoodi színésznője az 1983-as A sebhelyesarcú után lett elképesztően népszerű. Az évek során számos filmben tűnt fel, de 2010-ben úgy döntött, egy időre szünetelteti színészi pályafutását. A gyerekei ekkor tinédzserkorúak voltak, Pfeiffer pedig rengeteg időt szeretett volna velük tölteni, ezért hagyta ott a filmek világát.

A gyerekek azóta már felnőttek, így a színésznő is visszatért a mozivászonra. Tavaly feltűnt a Gyilkosság az Orient expresszen legújabb feldolgozásában, de a Darren Aronofsky-féle Anyám!-ban is láthattuk őt. Nemrég képregényfilmben is szerepet kapott: ő fogja alakítani Janet van Dyne-t a júliusban érkező A Hangya és a Darázs-ban.

6. Josh Hartnett

Fotó: AFP / Loic Venance

A Pearl Harbor – Égi háború sztárja ifjúkorában valósággal berobbant a köztudatba: 10 filmben játszott 19 és 23 éves kora között. A 2006-os Fekete Dália volt az után viszont elkezdett lefelé ívelni a karrierje. Pár éve azonban szerepelt a Londoni rémtörténetek című sorozatban, amit egyszerűen imádtak a rajongók.

7. Shannen Doherty

Fotó: AFP / Valerie Macon

A Bűbájos boszorkák és a Beverly Hills, 90210 sztárjának elég nehéz volt az utóbbi pár éve. 2015-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, ezért fel kellett hagynia a színészettel, hogy minden erejével a gyógykezelésre koncentrálhasson. Kimerítő küzdelmében sosem hagyta el magát, sőt, rajongóival is végig tartotta a kapcsolatot. Idén pedig teljesen kigyógyult a betegségből, és újra elkezdett dolgozni.

8. Nelly Furtado

Fotó: AFP / Bryan R. Smith

A népszerű énekesnő szinte teljesen eltűnt, amikor 2008-ban hozzáment Demacio Castellon hangmérnökhöz. Nem adott koncerteket, új dalokat sem vett fel, teljes egészében magánéletének szentelte önmagát. 2017-ben aztán fordulatot vett a karrierje; ekkor tért vissza újra a színpadra. Elvált Castellontól, és jelenleg egyedül neveli gyermekét. A sok stressz miatt néhány kilót is felszedett, de a rajongóit ez egyáltalán nem érdekli.

9. Avril Lavigne

Fotó: AFP / Chris Delmas

A 2000-es évek egyik nagy sztárja szintén elképesztően hosszú idő után állt ismét a világot jelentő deszkákra. Az utóbbi néhány évben Avril számos magánéleti és egészségügyi problémát gyűrt le. 2014-ben Lyme-kórt állapítottak meg nála. Jelenleg viszont gőzerővel dolgozik új albumán, ami idén ősszel jelenik majd meg. Néhány éve addigi partnerével, a nickelbackes Chad Kroegerrel is szakított, de szakmai kapcsolatukat nem vágták el.

10. A Backstreet Boys

Fotó: AFP / Tommaso Boddi

Mindenki kedvenc fiúbandája idén áprilisban lett 25 éves. Utolsó fellépésük 2013-ban volt, viszont nemrég kiadtak egy új dalt Don’t Go Breaking My Heart címmel, valamint leszerveztek egy júliustól novemberig tartó turnét. A srácok leszögezték: csak ők lettek öregebbek, a dalaik vadonatújak lesznek.

