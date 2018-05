Sztárok, akikre már gyerekkorukban felfigyelt a világ

1. Keanu Reeves

Keanu Charles Reeves kilencévesen kezdte színészkarrierjét, méghozzá az Átkozott jenkik színházi változatában. Kevesen tudják róla, de húszéves korában, az első hollywoodi szárnypróbálgatásainak idején majdnem megváltoztatta a nevét Chuck Spadinára. 1991-től egy ideig a Dogstar nevű grungebandában is basszusgitározott.

Jégkorongsztár is lehetett volna: a De La Salle College csapatának kapuját védte, és ez annyira jól ment neki, hogy rá is aggatták „A Fal” becenevet. Arról álmodozott, hogy egyszer majd felhúzhatja magára Kanada címeres mezét, ám egy sérülés végül más pályára kényszerítette.

Mióta lánytestvérét, Kimet leukémiával diagnosztizálták, gyakran ajánl fel különböző összegeket a betegséggel kapcsolatos kutatásokra.

2. Az Olsen-ikrek

Mary-Kate és Ashley mindössze hatévesen került először képernyőre; sorozatokban és filmekben is egyaránt feltűntek. A testvéreknek külön rajongói klubja is volt, amiben a fanoknak fizetniük kellett, ha a lányokhoz köthető ereklyékhez akartak jutni.

Idősebb korukban inkább külön-külön szerepeltek a médiában, mint együtt, manapság pedig már nem is hasonlítanak egymásra, és a divatvilágban gyakrabban kerül elő a nevük, mint a filmiparban.

3. Iggy Azalea

Amethyst Amelia Kelly tizennégy éves korában kezdte a rappelést, két esztendővel később pedig az Egyesült Államokba költözött, hogy nekilásson hip-hop-karrierje építésének.

Mindenki a zenéje miatt ismeri, pedig van még egy dolog, amiben elég hírhedt: erősen szókimondó személyiség, viccei pedig néha túlmennek minden határon.

4. Amanda Bynes

Amanda Laura Bynes már 1996-ban, hétévesen a tévében szerepelt, eleinte főleg a Nickelodeon csatornán kapott szerepeket, de ismertté a Sok hűhó nevű sorozat tette. A Minden hájjal megkent hazug című 2002-es filmmel már rajongókat is szerzett magának, de színészi karrierje 3-4 évvel később, A sztárkivetett nevű romkom és a Micsoda srác ez a lány segítségével kezdett felfelé ívelni.

Bynes 2010-ben bejelentette, hogy egy időre felhagy a színészettel. A pihenő alatt divattervezést tanult, és rajzórákat is vett. Tavaly júniusban közölte a nyilvánossággal, hogy szeretne ismét visszatérni az iparba, de egyelőre csak a tévés szerepekben gondolkodik.

5. Julianna Rose Mauriello

Ha a ’90-es években születtél, valószínűleg te is belefutottál valamelyik csatornán a LazyTown nevű sorozatba. Ebben játszotta Mauriello a rózsaszín hajú kislányt, Stephanie-t. Nem kevesebb, mint kilenc évvel volt idősebb a karakterénél, de az alkotók őt tartották a lehető legtökéletesebb választásnak a szerepre.

Mauriello manapság már inkább orvosi pályájára fókuszál, emellett pedig rendszeresen jár táncórákra is.

6. Haley Joel Osment

Haley Joel Osment legismertebb szerepe minden bizonnyal a Hatodik érzékben volt, de olyan klasszikusokban is játszott, mint a Forrest Gump, vagy az A.I. – Mesterséges értelem. A ’90-es években egyenesen Hollywood legcukibb gyerekszínészének tartották.

Kevesen tudják, hogy Haleyt négyéves korában már az Ikea-hálózat is felfedezte magának, még néhány reklámmeghallgatásra is behívták. A Kingdom Hearts nevű videojáték-sorozatban is vállalt szinkronszerepet; ő volt a főhős és az egyik gonosz hangja is.

Pár éve producerkedett is, még egy díjat is bezsebelt.

7. Alyssa Milano

Ő szintén korán kezdte a szakmát; mindössze hétéves volt, amikor megkapta első szerepét. A bébiszittere – anélkül, hogy szólt volna a szüleinek – elvitte a kis Alyssát az Annie című Broadway-musical meghallgatására. Ezerötszáz lány közül választották ki őt a négy főszerep egyikére.

1989-től 1992-ig kiadott pár albumot is, Japánban egészen platinalemezig jutott. Napjainkban az UNICEF nagyköveteként is tevékenykedik.

8. Willow és Jaden Smith

Ők Will és Jada Pinkett Smith gyermekei – Jaden most 19, Willow pedig 17 éves. Nem akarták, hogy szüleik hírneve elhúzzon mellettük, ezért ők is beléptek az álomgyár kulisszái közé.

Jaden és Willow is feltűnt olyan filmben, amiben apjukkal közösen játszottak, de Jaden A karate kölyök 2010-es változatában önállóan is szép sikereket ért el. Willow a színészet mellett zenél is, Whip My Hair című dala elég nagyot szólt 2010-ben.

9. Christian Bale

Christian Bale-re tizenhárom éves korában figyelt fel a nagyközönség, ekkor játszotta ugyanis el Jim szerepét A Nap birodalma című Spielberg-filmben. Azóta számos nagy sikerű moziban játszott már, például A gépészben, az Amerikai pszichóban, vagy a Batman-trilógiában.

Generációja egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb színészének tartják. Annyira elhivatott, hogy egy-egy szerep kedvéért gyakran lefogy, vagy szándékosan felszed pár kilót.

10. Winona Ryder

Winona Laura Horowitz tizenöt évesen kapott először filmszerepet. Első sikere a Tim Burton-féle Beetlejuice volt 1988-ban, majd két évvel később az Ollókezű Edwardban is megcsillogtathatta tehetségét. Nem sokkal ezután viszont ruhalopáson kapták Kaliforniában, sőt, még drogfogyasztással is megvádolták. 2002-ben el is ítélték nagyértékű lopás és vandalizmus miatt.

Ryder azonban át akart lendülni ezen a nehéz időszakon, és megpróbálta folytatni színészi karrierjét. Ez eleinte kevesebb sikerrel ment, viszont nemrég megkapta a Stranger Things című horrorsorozat egyik főszerepét, ami jókora lökést adhat másodvirágzásának.

