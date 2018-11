Sztárok, akik forgatás közben szerettek egymásba

Rose Leslie és Kit Harrington számára bizonyára nem jelentett túl nagy erőfeszítést szerelmespárt alakítani a Trónok harca című sorozat forgatásán, merthogy végül a magánéletben is összegabalyodtak, sőt, nemrég hivatalosan is összekötötték az életüket.

Blake Lively és Ryan Reynolds a Zöld Lámpás forgatásán ismerkedtek meg 2010-ben, de akkor még mindketten mással jártak. Később aztán szinglik lettek, így nem volt akadálya, hogy végleg összemelegedjenek.

Történt egyszer 1997-ben, hogy két népszerű fiatal színész szerepet kapott a Tudom, mit tettél tavaly nyáron című tinihororrban, majd 2002-ben összeházasodtak, és azóta is boldogan élnek. Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar régi nagy kedvenceink.

Samira Wiley és Lauren Morelli az Orange is the new black című sorozat forgatásán találkozott egymással, 2014-ben kezdtek randizni, majd 2017-ben összeházasodtak.

Ginnifer Goodwin, az Egyszer volt, hol nem volt című sorozat Hófehérkéje nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is rálelt szíve egyetlen hercegére Josh Dallas személyében. A pár 2014-ben házasodott össze.

Emlékeztek még a Kaliforniába jöttem című sorozatra? Will Smith ezzel szerzett magának világhírnevet, nem mellesleg a szerelem is így talált rá: Jada Pinkett Smith színésznővel a sitcom forgatásán találkozott, 1997-ben feleségül vette, és azóta is házasok.

Az Agymenők című közkedvelt sorozat Pennyjét és Leonardjét alakító Kaley Cuoco és Johnny Galecki is egymásba szeretett a való életben. Igaz, ők végül szakítottak, csak karaktereik jutottak el a házasságig.

Stephen Moyer és Anna Paquin a True Blood – Inni és élni hagyni című sorozatnak köszönhetik, hogy egymásra találtak, 2010 óta házasok.

Penelope Cruz és Javier Bardem szerelme a Jamón, Jamón című film forgatásán bontakozott ki 1992-ben.

Natalie Portman a Fekete Hattyúban nyújtott alakításáért Oscar-díjat nyert, nem mellesleg a forgatáson beköszöntött életébe az igaz szerelem is a koreográfus Benjamin Millepied személyében. A filmet 2010-ben készítették, a szerelmesek pedig két évvel később keltek egybe.

Kurt Russell és Goldie Hawn 1968-ban találkozott a The One and Only, Genuine, Original Family Band című Disney-film díszletei között, de csak tíz évvel később, a Második műszak című dráma forgatásán jöttek össze.

Daniel Craig és Rachel Weisz nagy találkozására 2010-ben került sor, ekkor forgatták Az álmok otthona című misztikus filmet.

Ollókezű Edward az életben is beleszeretett a csodaszép Kimbe: Johnny Depp és Winona Ryder a film 1990-es forgatása után két évig egy párt alkotott.

Claire Danest és Hugh Dancyt az Este című film hozta össze 2006-ban, olyannyira, hogy három év múlva összekötötték az életüket.

Ryan Gosling és Eva Mendes a Túl a fenyvesen című krimin kívül 2011 óta két gyereket is összehozott.

Emma Stone és Andrew Garfield kapcsolata négy évig bimbózott A csodálatos Pókember után.

Brad Pitt és Angelina Jolie Mr. és Mrs Smith-t alakítva melegedett össze, 2016-ban váltak el.

Rachel Mcadams és Ryan Gosling a Szerelmünk lapjai forgatása után három évig elfelejtett kizökkenni a szerepből.

Laurence Fishburne és Gina Torres a Mátrix – Újratöltve című filmnek köszönhetően 2002 és 2017 között alkotott egy párt.

Channing Tatum és Jenna Dewan 2009-ben mondta ki a boldogító igent, de még 2006-ban, a Step Up díszletei között találtak egymásra. Született egy közös kislányuk is, de sajnálatos módon 2018-ban bejelentették, hogy elválnak.

– Bored Panda –

