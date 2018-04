Szovjet emlékből csataemlékmű lett a hortobágyi tank

Komoly harckocsiütközet zajlott 1944 októberében a Hortobágyon. A németek igyekeztek feltartóztatni, visszaszorítani a támadó szovjet csapatokat, de alulmaradtak. A szovjet győzelem emlékére 1978-ban Hortobágy település határába, a 33-as főút mellé egy olyan T–34-es tankot vittek, (állítottak magas vasbeton talapzatra), mint amilyenek annak idején ott harcoltak.

Fotó: Matey István

A sok turistát vonzó páncélost többször átfestették, mégis lassan elrozsdásodott, egyes részei „eltűntek”. Egy helyi nagyvállalkozó közbenjárására az orosz konzulátus tavaly viszont úgy döntött, hogy biztosítja a teljes körű felújításhoz szükséges pénzt.

Mindegyiket rendbe hozzák

Dimitrij Baranov, az Oroszországi Föderáció debreceni főkonzulja lapunk kérdésére elmondta: 5 millió forintot adtak erre a célra. A pénzből tavaly ősz óta nemcsak a T–34-est és annak talapzatát renoválták, hanem két pihenőpadot, valamint magyar, angol, illetve orosz nyelvű tájékoztató táblákat is kihelyeztek. A diplomata úgy fogalmazott, hogy ez az emlékmű a fasizmus elleni küzdelem szimbóluma. – A jövőben is minden magyarországi orosz vonatkozású emlékművet rendben fogunk tartani – tette hozzá.

Kamerákkal figyelik a területet

Vincze Andrásné, Hortobágy polgármestere arra emlékezett, hogy a rendszerváltás után egy darabig kérdéses volt a tankemlékmű sorsa. Egyesek szerették volna eltávolítani. Átmenetileg még be is csomagolták. A hortobágyi lakosok azonban kitartottak mellette. A helyhatóság most éjszakai díszkivilágítással és két térfigyelő kamera kihelyezésével járult hozzá a beruházáshoz. Ezenkívül vállalták, hogy a jövőben ők tartják tisztán az emlékmű környékét. A helyszínen járva azt láttuk, hogy a T–34-est övező új, még fényes védőláncok közül kettőt máris elszakítottak. Aztán szóba elegyedtünk az egyik helyi lakossal, egy szociális gondozónővel, aki a tankkal szembeni házsorban lakó beteget érkezett meglátogatni. Figéné Jutka úgy fogalmazott, hogy ráfért a felújítás a harckocsira, mert nagyon elhanyagolt állapotban volt. – A tank a helyiek szemében mára már sokkal inkább a csatára, mintsem a szovjet győzelemre emlékeztet – jelentette ki.

– Orosz Csaba –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA