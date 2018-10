Szóváltással kezdődött késszúrás, majd felfüggesztett lett belőle

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 áprilisában B. L. vádlottat testi sértés bűntettének kísérlete miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért, az ügyész súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2016 októberében a két sértett Hajdúnánás egyik szórakozóhelyén szeszesitalt fogyasztott, aminek hatására ittas állapotba kerültek.

A késő esti órákban megérkezett a vádlott is élettársával, kiskorú gyermekükkel és egy barátjukkal. Rövid idő múlva a vádlott élettársa karján a gyermekükkel kijött a bejárati ajtó elé, ahol az egyik sértett megjegyzést tett arra, hogy a késői órákban mit keres egy ilyen kiskorú gyermek a szórakozóhelyen. Ezt hallotta a vádlott is és számon kérte a sértetten a megjegyzését. A két férfi szóváltásba keveredett egymással, addig-addig, míg a vádlott meglökte és pofon ütötte az egyik sértettet. Erre odalépett a másik sértett is, próbálta megnyugtatni a vádlottat és elejét venni a dulakodásnak. Azonban a vádlott elővette rugós kését, hadonászni kezdett a két sértett felé.

A dulakodás közben a két sértett megpróbálta elvenni a vádlott kését, azonban ez nem sikerült. A vádlott egy alkalommal az egyik sértettet vesetájékon szúrta, ezt követően a sértett a földre esett. Ezt követően a másik sértett megütötte a vádlottat, aki a parkoló irányába hátrálni kezdett, majd élettársával együtt elhagyta a helyszínt. A megszúrt sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A vádlott részletes beismerő vallomást tett.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA