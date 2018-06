Szoros mérkőzésen kikapott a Gladiators

Az alapszakasz első helyezése, valamint a veretlenség megőrzése volt a tét a Gladiátorok és a Zúzók párharcán. Az első negyedben jól kezdtek a hazaiak, a jól ismert Molnár Gábor-Boruzs Kevin duó összehozta a vezetést a Gladiátoroknak, utóbbi elkapása jelentette az első touchdownt. A kétpontos kísérlet azonban már nem sikerült (6-0). A Zúzók a második negyed legelején válaszoltak egy elkapással, de az extra sikertelen volt (6-6). Fordíthatott volna a Szombathely, de mezőnygól-kísérletük sem ért célt. A félidőig az eredmény változatlan maradt, a védelem mindkét részről megálljt parancsolt az ellenfél támadósorának.

A harmadik negyedben is sokáig dominált a védelem, de a játékrész végén a Crushers egy elkapott TD-vel megfordította az állást (6-13). Az utolsó periódusra fordulva hamar egyenlítettek a Gladiátorok Roják Richárd futásával, valamint Szabó Lajos extrájával (13-13). Ezután ismételten Roják jöttek, egészen a red zone-ig repítette a cívisvárosiakat. Szabó egy mezőnygóllal ismét megszerezte a vezetést (16-13). A Gladiators védelme rendíthetetlenül küzdött a mérkőzés végén is, ám a Zúzók egy újabb elkapott TD-vel megint maguk javára fordították a találkozót. Az extra pedig sikerült. Maradt egy kevés idejük az arany-feketéknek, ám újabb pontokat már nem tudtak összehozni: 20-16-ra a Szombathely győzött, amellyel veretlenül nyerte meg az alapszakaszt, és hazai pályán vívhat a döntőbe jutásért. A Gladiators továbbra is a második helyen áll, de még nem dőlt el, hogy otthon küzdhet-e a Divízió I fináléjáért.

Jól kezdtük a meccset, de sajnos fejben nem voltunk teljesen készek”

– értékelt Szűcs Botond vezetőedző. – Talán meg is illetődtünk a melegtől és a Crushers keménységétől. A szombathelyiek kihasználták a hibáinkat, és elvitték a győzelmet. Reméljük, találkozunk még idén velük – tette hozzá.

A Gladiátorok utolsó alapszakasz mérkőzése június 24-én lesz a Szekszárd Bad Bones ellen, idegenben.

Gladiators-Szombathely Crushers 16-20 (6-0, 0-6, 0-7, 10-7)

Gladiators pontszerzők: Boruzs Kevin, Roják Richárd 1-1 TD, Szabó Lajos 1 FG és 1 XP.

– Debrecen Gladiators –

