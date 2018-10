Szoros meccsen szerezte meg idei első győzelmét a DVSE

Jól kezdte a mérkőzést a DVSE, Giorgo La Rosa volt eredményes rögtön az első percben. A folytatásban is rendkívül motivált volt Miroslav Bajin együttese, egy emberelőnyt nagyszerűen végigjátszottak, s mikor már az UVSE éppen kiegészült volna Stefan Vidovics lőtt a kapuba. A negyed derekán Kovács Gábor is betalált, így már 3-0-t mutatott az eredményjelző. A játékrész végére az Újpest is megérkezett a mérkőzésbe, és Konarik Ákos góljaival 3-2-re zárkóztak.

A második nyolc perc egy gyors gólváltással indult, Kovács Gábor találatára szinte azonnal válaszoltak a vendégek. A negyed felénél Lukas Durik visszaállította kétgólos különbséget centerből, sőt Stefan Vidovics második emberelőnyös góljával tovább nőtt a hajdúsági előny (6-3). A debreceni védekezés nagyszerűen zárt, Kósik Soma hatékonyan irányította társait. Több gól már nem esett a negyedben így megnyugtató előnnyel várhatták a fordulást a hazaiak.



Fotók: Derencsényi István

Konarik Ákos megúszásból megszerezte önmaga harmadik, csapata negyedik gólját, Miroslav Bajin időt is kért. A folytatásban ritmust vesztett a DVSE, ráadásul a lepattanó labdákkal is meggyűlt Dőry Farkasék baja. Kilenc másodperccel a negyed vége előtt Konarik újra betalált, így ismét látótávolságon belül kerültek a lilák (6-5).

A fővárosiak zónája a folytatásban is jól működött, a DVSE csak elvétve tudott fórt kiharcolni, ráadásul Bisztricsányi Dávid is jól őrizte kapuját. Dőry Farkas törte meg a nagyon hosszú gólcsendet (7-5), de két perccel a vége előtt Sziládi Kristóf újra egyre gólra hozta fel csapatát. Lélektanilag a legjobbkor, rögtön a következő támadásban volt válasza Miroslav Bajin együttesének, Lukas Durik lőtt gólt közelről egy nagyszerű támadás végén. Nem adták fel a vendégek, Baksa Benedek egy perccel a vége előtt szépen pattintott a rövid felsőbe (8-7). A hátralévő időben már nem született több gól, így ha nehezen is, de győzelemmel mutatkoztak be a közönségüknek a debreceni pólósok.

A tények

DVSE–UVSE 8–7 (3–2, 3–1, 0–2, 2–2)

Debrecen, 250 néző. V: Marjay, Kovács Cs.

DEBRECEN: KÓSIK – DURÍK 2, Kovács G. 2, La Rosa 1, VIDOVICS 2, Macsi P., Dőry 1, csere: Smitula, Fekete G., Zsilák, Oltean, Fejős, Macsi M. Edző: Miroslav Bajin

UVSE: BISZTRITSÁNYI – Telek, Baksa 1, Vigvári, Korényi 1, Korbács, Somogyi T. csere: Szieben, Sziládi 1, Rábavölgyi, KONARIK 4, Vámosi B., Aranyi. Edző: Benedek Tibor

Gól – emberelőnyből: 2/1, ill. 5/1

Mesterszemmel

Miroslav Bajin: Az csak egy dolog, hogy győztünk egy góllal, de volt arca, karaktere is a csapatnak, aminek nagyon örültem. Ezt a mérkőzést már az első félidőben is eldönthettük volna, az nem jött össze, nem tudtuk kihasználni jól a centerjátékunkat, magunkra húztuk az UVSE-t, az akarattal elégedett vagyok, a játékkal nem, de a három pont megszerzése volt a legfontosabb, az pedig megvan.

Benedek Tibor: Ez volt az első olyan tétmérkőzésünk, ahol úgy ugrottunk vízbe, hogy akár győzhetünk is. Megvolt a lehetőségünk is rá, végül ez nem jött össze. Jobb csapat nálunk a Debrecen, de a víz fölötti ütés, ahol egy játékosom orra el is tört, az döntötte el a mérkőzést gyakorlatilag.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA