Szoros meccsen kapott ki a svédektől a vb-re készülő a jégkorong-válogatott

A két csapat korábban hat alkalommal találkozott, egy magyar siker mellett öt vereség volt a mérleg. Legutóbb, szinte napra pontosan két éve – ugyancsak a Tüskecsarnokban – 4-0-s svéd siker született.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Magyarország-Svédország 3-4 (0-1, 0-2, 3-1)

gól: Bartalis (46.), Terbócs (47.), Sárpátki (55.), illetve Bristedt (18.), Bengtsson (26.), Andersson (29.), Rasmussen (46.)

Such György, a magyar szövetség (MJSZ) elnöke a találkozó előtt az MTI érdeklődésére elmondta: szurkolóként tisztes helytállást vár a világbajnok ellen, míg az április végén rajtoló kazahsztáni vb-n az első három közé jutást látja reális célkitűzésnek, de bízik az első két hely valamelyikének megszerzésében.

Határozott játékkal kezdett Jarmo Tolvanen együttese, több ígéretes lehetőséget kidolgozott, de Bálizs Bence kapuja előtt is alakult ki néhány veszélyhelyzet: 8-6 volt a lövések száma. Előnyt a – zömmel a hazai bajnokságban szereplő játékosok alkotta – svédek szereztek kevéssel egy kivédekezett emberhátrány után.

A második húsz percben már jobban uralták a játékot a skandinávok (6, illetve 11 lövés), s két svéd találatot is láthatott a teltházas Tüskecsarnok közönsége. A találkozó felénél kapust cserélt a magyar csapat, Vay Ádám állt be, aki sikeresen őrizte kapuját a harmad végéig.

A zárófelvonás hatodik percében aztán ő is “kapitulált”, ám ez nem fogta meg a magyarokat: alig nyolc másodperccel később a korábban Svédországban légióskodó Bartalis István szépített, majd emberhátrányban Terbócs István faragott tovább a különbségen. Sőt, öt perccel a dudaszó előtt Sárpátki Tamás egygólosra csökkentette a különbséget – ezt megelőzően hat meccsen összesen ütött három gólt a svédeknek a magyar válogatott. A házigazdák a hajrában emberelőnyben, ráadásul a kapust is lehozva küzdöttek az egyenlítésért, s bár ez nem sikerült, a közönség felállva, vastapssal köszönte meg, hogy két harmadban is méltó ellenfele volt a tartalékos világbajnoknak a magyar együttes.

A jövő héten Miskolcra költözik a magyar válogatott, ahol szerdán és pénteken is a lengyelekkel mérkőzik meg. Az utolsó héten újra Budapesten lesz az edzőtábor, április 17-én Szlovéniával játszik a Tüskecsarnokban a válogatott.

Ezután Angliában két A csoportos ellenféllel, az olaszokkal és a britekkel találkozik a felkészülés végén. A világbajnoki keret április 24-én utazik el Kazahsztánba, ahol április 29. és május 5. között a házigazda kazah mellett a fehérorosz, a dél-koreai, a szlovén és a litván csapat lesz az ellenfele. Az első két helyezett játszhat majd a 2020-as, svájci elit vb-n, az utolsó pedig kiesik a divízió I/B-be.

