Szombaton rajtolnak a „tündérek”

Nemes célért, a halmozottan hátrányos helyzetben élő gyermekekért és családokért, idén is megrendezi jótékonysági futóversenyét a Tündérkör Alapítvány. A futás szerelmesei és a segíteni vágyók szombaton, a Debreceni Köztemető 3-as kapujának körforgalmában rajtolhatnak el, és érhetnek célba, s válhatnak ezáltal hivatalosan is „tündérekké”. Az eseményen nem a verseny, hanem a jótékonykodás és a sport szeretetére való nevelés kap hangsúlyt. – Nagyon sok nélkülöző családot ismerünk, számukra ajánljuk fel a rendezvényen összegyűlt pénzt. A nevezés teljesen ingyenes, viszont két adományládát is kihelyezünk, melyekbe várjuk a felkínált összegeket. Mindenki csak annyit adjon, amennyit tud, itt a kicsi is nagyon sokat számít. Tavaly 478 ezer 500 forint gyűlt össze, melyet mi, alapítványi tagok, 600 ezer forintra egészítettünk ki, valamint egy 100 ezer forintos ruhautalványt is tudtunk a rászorulók körében hasznosítani – hangsúlyozta Tóth Ferenc, a Tündérkör Alapítvány kurátora az EMMI Debreceni Javítóintézetében tartott rendhagyó sajtótájékoztatón, hétfőn. A helyszín kiválasztása természetesen nem volt véletlen, az intézmény a kezdetek óta támogatja az alapítvány munkásságát, a benne lakók pedig a Tündérfutáson is segédkeznek.

Fotó: Matey István

Négy futam

A „lábkímélő”, homokos, földes talajon rendezendő futóversenyen a résztvevők négy kategóriában indulhatnak, rajtszámmal és időméréssel, a célba éréskor pedig mindenki örülhet befutóéremnek is. – Az első futam 10 órától indul, 9 éves kortól 1500 méteres távon, mely akár sétálva is teljesíthető. A 10-13 éves korosztály 10 óra 20 perkor rajtolhat el a 2500 méteren. A 14-18 évesek 10 óra 50 perckor startolhatnak el, számukra 5 kilométer hosszan jelöltük meg a távot. Végezetül pedig 11 óra 30 perckor indulhatnak a női és férfi nevezők, akiknek egy 7,5 kilométeres távot kell megtenniük. Természetesen, arra is van mód, hogy a fiatalabb versenyzők hosszabb távon is indulhassanak, mint a számukra megjelölt táv – mondta Lipcsey Irén, aki szintén kurátori tevékenységet lát el a Tündérkör Alapítványnál. Az indulóknak a szervezők frissítővel is kedveskednek.

A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításáért idén is a Debreceni Polgárőr Egyesület a Cívis Városért ügyel. Sziklási Péter szolgálatvezető elmondta, 12 polgárőr gondoskodik majd a biztonságról, valamint egészségügyi személyzet is lesz a helyszínen.

A Tündérfutást számos kísérőprogram színesíti, szórakoztató programokkal várják a család minden tagját, kicsiket és nagyokat egyaránt. Az eseményről részleteket a Tündérkör Alapítvány honlapján és a közösségi oldalán találhatnak.

VK

