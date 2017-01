Szombaton és vasárnap is meccselnek az egyetemi csapatok

A Budapesti Honvédot fogadja vasárnap este 6 órától az utóbbi időben parádésan játszó DEAC Kamilla Gyógyfürdő együttese.

– A két új érkező és az új szakmai stáb nagyon jól illeszkedett be, ez nem csak az eredményeinken, de a játékunkon is látszik szerintem. Sokkal nagyobb önbizalommal lépünk pályára, mint eddig, és mindenki élvezi a játékot. Az elmúlt meccseken azért voltak hibáink is, melyeket kielemeztünk, ezeket a Honvéd ellen szeretnénk kijavítani, és újra magabiztosan nyerni – mondta az elmúlt hetekben kiváló formában játszó Farkas Attila.

A fővárosiak nem kezdték túl jól az évet, hiszen előbb simán kikaptak a Salgótarján otthonában, ezt követően pedig csak 7 ponttal verték otthon a sereghajtó MAFC-ot. A DEAC gárdája mindenesetre szeretne nekik visszavágni az ősszel elszenvedett vereségért.

A DEAC női kosarasai szintén hazai pályán játszanak a hétvégén, a Vasas Akadémiát fogadják vasárnap 16 órától. Nem csupán számukra tartogat kihívást a hét utolsó napja, hiszen az egyetemi klub női futsalcsapata 18 órától fogadja a Brand Mission Tolna-Mözs együttesét.

A férfi futsalosok azonban utaznak, egészen Gödöllőig, ahol a SZIE csapatával kell megküzdeniük. A mérkőzés 20 óra 45 perckor kezdődik.

Január végén a röplabdások számára is beindul a szezon. Szombaton 16 órakor a Pécs csapatát látja vendégül a DEAC a Sporttudományi Oktatóközpontban.

– unideb.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA