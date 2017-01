A Magyar Vöröskereszt az előző évekhez hasonlóan most is kiszállásos véradást tartott a város lakossága és a rendőrség dolgozói részére. Hajdú-Bihar megyében már hagyománynak számít a rend­őrségi szolidaritási vér­adás, amelyen most is többen részt vettek.

