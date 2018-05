Szokott gombát fogyasztani?

Nagyon szeretem a gombát, ezért elég sűrűn is fogyasztom. Többféle ételt is elkészítek belőle, többek között leveseket és köreteket. Többnyire piacon és boltokban szoktam megvásárolni.

Mező Patrik, tanuló

Vegetáriánus vagyok, ezért nekem alapvető, hogy egyek gombát. A sok zöldség számomra fontos, hogy a fehérjét pótoljam. Általában piacon szoktam vásárolni, mert ott frissebbek az áruk.

Pallai Zita, tanuló

Szoktam gombát fogyasztani, leginkább piacon, kisebb boltokban szerzem be. Sokféle ételt készítek belőle, leveseket, tésztákhoz is használom, de a húsokba tölteléknek is nagyon finom.

Verhóczki Zsanett, egyetemi hallgató

Nyersen nem eszem meg a gombát, de pörköltként nagyon szeretem, igazán ízletes étel. Legtöbbször nagyobb áruházakban szerzem be, de a piacon is szívesen nézelődöm a frissebb áruk miatt.

Harangi István Márk, operátor

HBN | Fotó: Molnár Péter

Kosárnyi gyilkos galóca a debreceni vizsgálónál Debrecen - A hetek óta tartó szárazság miatt csaknem 20 százalékkal emelkedett a gomba ára. Szinte teljesen eltűntek a gombaárusok a debreceni Nagypiacról mostanában. Amikor ott jártunk – az egyik hétköznap dél­előtt –, mindössze két standon kínálták ezt a finom élelmiszert. Egyikük, Terdik... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA