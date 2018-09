Szögre akasztja a korit

Nehéz döntést hozott meg Könczei Áron: a jégkorong helyett a civil életére, az állatorvosi tanulmányaira koncentrál ezentúl. A 24 éves cívisvárosi sportoló a Debreceni Hoki Klubban nevelkedett, majd egy svédországi kitérő után ismét a DHK-ban, idővel a felnőtt gárdában kergette a korongot. Két éve igazolt a MAC-ba, majd tavaly az FTC játékosa lett, mostani visszavonulásáig. Több alkalommal is lehetőséget kapott a felnőtt nemzeti válogatottban, miután végigjárta a korosztályos válogatottbeli ranglétrát.

Sok munka van benne

– Az állatorvosi egyetem megfelelő szintű folytatása miatt határoztam így – mondta a válogatott játékos a meglepő döntés hátteréről. – Az első két évemet a hoki mellett el tudtam végezni, nem csúsztam el egyetlen tantárggyal sem. Minden vizsgám sikerült, ami nagy szó, mert rengeteg munka van benne, hiszen teljes embert kívánt a hoki és a tanulás is. Nagy kihívás volt ez már az elejétől kezdve, de idén a sok gyakorlati tantárgy megjelenésével rendkívül nehéz lett volna ezt így folytatnom. Roppant nehéz döntést kellett meghoznom, mert 5-6 éves korom óta a jégen vagyok szinte mindennap – fogalmazott a sportember, akitől megkérdeztük, nem merült-e fel benne, hogy a karrierje befejezése után folytassa az egyetemet.

– Egy ilyen kaliberű egyetemnél nem tudom, hogyan lehet újrakezdeni évek múlva. Az érettségi után máris halasztottam két évet a hoki miatt. Már akkor is éreztem, hogy nem egyszerű újra visszaülni az iskolapadba. Amikor elszerződtem Budapestre a MAC-hoz, elkezdtem az egyetemet, a második évemet a Fradinál játszva végeztem el, most jön a harmadik – fogalmazott Könczei Áron.

Érthető és elkerülhetetlen

A hokis édesapja egyébként állatorvosként dolgozik Debrecenben, talán szülői elvárás is volt a hasonló diploma megszerzése? – Magammal szemben támasztott elvárás volt, hogy majd állatorvos legyek én is, családi nyomás nem volt rajtam. Hogy a jégre visszatérek-e, az kérdéses, sok mindentől függ. Szeretnék, de itt jön megint az említett nehéz döntés meghozása, amire most is kényszerültem – mondta. Nem titok, hogy Könczei párja a kiváló debreceni gátfutónő, Kerekes Gréta, aki pontosan látta, milyen megfeszített tempóban él Áron. – Az előző két évben szinte alig voltam otthon. Minden percem be volt osztva. Ő ezt két évig átélte, de nem mondta azt sem, hogy folytassam, azt sem, hogy nem. Gréta nagy segítség volt ebben az időszakban, az ő egyetemi és sportbéli elfoglaltsága ellenére. Ám támogat a döntésemben, mert látta, hogy ez mennyire kimerítő. A szakmán belül sokan meglepődtek, de úgy gondolom, érthető és elkerülhetetlen elhatározás volt, ami előbb vagy utóbb bekövetkezett volna.

TN

