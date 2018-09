Szocsi a Mercik felségterülete

Az éjszakai szinga­púri futam után napfényes verseny következik az orosz olimpiai faluban – olvasható az Amber PR oldalán. A futam idén visszatért az eredeti őszi időpontra, de az időjárás várhatóan hasonló lesz a tavaszihoz. Húzós dupla hétvége előtt állunk, hiszen ezután közvetlenül a japán futam fog következni.

Lewis Hamilton pedig jó úton halad ötödik világbajnoki címe felé, hiszen 40 pontos előnye van Sebastian Vettellel szemben úgy, hogy ezzel együtt még hat verseny van hátra a versenyszezonból. A brit elmondása szerint nincs különösebb stratégiája, továbbra is az a célja, hogy megnyerjen minden futamot, mindaddig, amíg nem lesz 2018 világbajnoka.

– Nincs szükségem arra, hogy a következő futamokat nézzem, és arra gondoljak, hogy még erre vagy arra van szükségem – szögezte le a világbajnok a szingapúri győzelmét követően. – Az összes futamot meg kell nyernem agyban – tette hozzá. – Úgy érkezek meg, hogy győzni akarok és vannak hétvégék, amikor tudjuk, hogy kényelmesen is erősek leszünk, és vannak hétvégén, mint ez is, mikor tudtuk, hogy hátrányban leszünk, de még így is meg volt a hitünk a győzelemben – mondta a Hamilton, aki nagy bizalommal van a Mercedes felé annak megbízhatóságát tekintve, révén két év alatt egyszer esett ki autója műszaki meghibásodása miatt.

Teszteltek

A Pirelli a hiperlágy, az ultralágy és lágy abroncsait viszi el Szocsiba, így a szuperlágy most kimarad. Az olasz abroncsgyártó kétnapos tesztet hajtott végre a szingapúri futamot követően, ahol a két nagy rivális, a Ferrari és a Mercedes vett részt. A Ferrarinál a frissen leszerződtetett Charles Leclerc, majd másnap Sebastian Vettel, míg a Mercedesnél Valtteri Bottas rótta a köröket a Paul Ricard versenypályán. Ezeket a teszteket a Pirelli vezényli le úgy, hogy egy csapatnak se legyen előnye a plusz tesztelési lehetőségből, így korlátozzák, hogy mennyi fejlesztés lehet az autókon.

A Torpedó visszatérhet

Danyiil Kvjatot visszaveheti a Toro Rosso, igaz, nem az idei szezontól, hanem csak a jövő évtől kezdve, de ez így is nagy hír. Az agresszív versenyzési stílusa miatt Torpedóként elhíresült orosz pilótát új menedzsere, Nicolas Todt ugyanis a hírek szerint visszasegítette a Forma–1-be, s a várakozások szerint ezt az információt az Orosz Nagydíjon erősíthetik meg.

Giovinazzi lesz Raikkönen csapattársa

Az Orosz Nagydíj előtt robbant a hír, mely szerint egy újabb fiatal reménység mutathatja meg mire is képes a Forma–1-ben. Várható volt, hogy a nagy tehetségként számon tartott Antonio Giovinazzi komolyabb lehetőséget kap a prémium kategóriában, de ez most realizálódott is. 2019-től ugyanis az olasz pilóta Kimi Raikkönen csapattársa lesz a Saubernél, miközben Marcus Ericsson, aki lássuk be, sokat nem tudott letenni az asztalra jó kapcsolatain és támogatóin kívül, sem tűnik el teljesen a süllyesztőben. A svéd pilóta lesz a csapat harmadik számú pilótája és márka nagykövete.

A verseny és a pálya

A versenypálya részben egy állandóan használt útszakaszból, részben egy utcai pályából áll és elég trükkös lehet. Minden tekintetben jó autóbeállításra van itt szükség, hiszen lassú és gyors kanyarok találhatók itt, s egy nagyon hosszú egyenes is. Emellett a szezon egyik leghosszabb állórajtja is itt történik. A pálya elég széles, alacsony rázókövekkel, így a kanyarokat is lehet használni verseny közben. Az Orosz Nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 13.10-kor veszi kezdetét.

