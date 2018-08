Szociális otthonként működik a tépei kastély

A településen található kastély még az 1800-as években épült, és a nagyváradi katolikus egyház tulajdona volt. A patinás épületben jelenleg bentlakásos szociális otthon működik, 2013-ban energetikailag felújították és nyílászárókat is cseréltek. A jellege azonban megmaradt, hiszen műemlék épületről van szó.

– A kastélyt óvták az itt élő emberek, a világháborúkat is túlélte, több szakértőt is megkértünk, hogy a nagyváradi levéltárakban is nézzenek már utána a kastély történetének. Tőlük tudjuk, hogy ez az egy épület maradt meg a préposti birtokokból. Igazi ritkaságnak számít, hogy ez az épület ilyen jó állapotú, és még üzemel is – hangsúlyozta Balogh András polgármester.

Bővítésről is lehet szó

Az otthonban jelenleg nyolcvanan laknak, ebből huszonketten fogyatékossággal élnek, ötvennyolcan pedig pszichiátriai- és szenvedélybetegek, és mintegy negyvenöten dolgoznak ott. A polgármester kiemelte, igyekeznek, hogy a munkavállalók leginkább helyi lakosokból kerüljenek ki, amennyiben a szakmai végzettségük ezt megengedi.

Fotó: Kovács Péter

– Az épület az önkormányzat tulajdonában van, és mi is működtetjük. Az országban egyre kevesebb ilyen létesítmény van, és mi ragaszkodunk hozzá. A jövő azonban mindenképpen a támogatott lakhatás irányába mutat, így mi is ebbe a formába szeretnénk az intézményt átalakítani, esetlegesen bővíteni. Ennek az a lényege, hogy a nagy létszámú, ötven fő feletti intézményeket ki kell szervezni családi házakba. Erre szerencsére van pályázat is, így házakat vennénk, ahová be tudjuk majd költöztetni a betegeket – részletezte.

BR

A közmunka miatt is fejlődött nagyot Tépe Tépe - A kezdeti sikerek után még ma is jól működik a közfoglalkoztatás a faluban. A település fejlődése szorosan összefügg a közmunkaprogrammal, mert általa sok pénz érkezett. 2012 óta már mintegy 400 millió forintot kaptak fejlesztésekre – mondta el a Napló érdeklődésére Balogh András polgármes... Tovább a cikkhez

A dűlőutak is aszfaltosak lesznek Tépe - Pályázatok segítségével több beruházás is megvalósul a kis településen. A kiviteli tervek már elkészültek, a vállalkozókat is kiválasztották, így hamarosan a munkálatok is megkezdődnek. Elsősorban az energetikai korszerűsítéseken van a hangsúly, ám ezen felül megújul az orvosi rendelő, az ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA