Szobadísz is lehet az értéktelennek vélt könyvből

– A díszek és formák elkészítése komoly kitartást, s a miniatűr tárgyak elkészítéséhez szükséges precizitást igényel. Számomra a könyvhajtogatás különleges formatervezés, nem mindennapi lehetőség. Minden könyv új inspirációval szolgál. Tökéletes egyéni ajándék lehet, amikor valaki például ily módon találkozik a saját portréjával, a szerelme nevével – mutatott rá, hozzátéve: legalább a senki által sem olvasott, értéktelennek minősített könyvek is újrahasznosulnak ezáltal.

Gargya-Kiss Katalin ráadásul egyedi borítóval is igyekszik fejleszteni e hajtogatott könyveket, amihez a könyvkötészet alapjaival is meg kellett ismerkednie. Mára több mint hatvan könyvet készített el. Idén Debrecenben tárlatot is rendeztek a munkáiból, s az érdeklődők számára a legegyszerűbb fogásokat is megmutatta.

HBN

