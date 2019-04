Szívüket és lelküket is beleöltötték

Régi korok emlékei címmel nyílt tárlat a közelmúltban a Józsai Közösségi Házban, melyen Varga Márta falvédőkből álló gyűjteményének egy része tekinthető meg április 30-ig. A kiállítás különlegessége, hogy a falra helyezett textilek mellett korabeli tárgyak is helyet kaptak. Láthatunk például kenyérsütő lapátot, régi szőnyegeket, pipát, csigacsinálót, kávédarálót, bögréket, különféle bödönöket és kannákat, de van asztalosgyalu is.

Szívesen nosztalgiáznak

– Már többször bemutattam ezt a kiállítást, szerencsére folyamatosan van rá igény. Az emberek szeretnek nosztalgiázni, visszaemlékezni azokra a korokra, amelyekben nagy-, illetve dédszüleink éltek. Egyfajta belső késztetést érzek, hogy ezeket a lassan már elfeledett értékeket újra a felszínre hozzam – mondta Varga Márta, hozzátéve, kezdetben csak a maga örömére gyűjtötte ezeket a régi tárgyakat, ám hamar kiderült, országszerte is többen követik a példáját, egy-egy falvédő igazi kincsnek számít. Jelenleg leginkább múzeumokban és magángyűjtőknél lelhetők fel.

A tárlaton 37 darab falvédőt helyeztek ki, de ez nem a teljes gyűjtemény. A kiállítónak több olyan falvédője van, amelyen a felirat ugyan megegyezik, s habár egyforma a szöveg, más-más ember készítette, más színű fonalakkal. Ezeken kívül van német feliratos falvédője is, sőt felirat nélküliek is akadnak.

– A falvédők érdekessége abban rejlik, hogy minden egyes készítő a saját egyéniségét adta bele. Ezek nemcsak hímzett textíliák, hanem egy ember szíve-lelke rejlik benne, ami teljesen egyedivé teszi. Sokan azért is tartanak belőle otthonaikban egy-két darabot emlékül, mert például azt a „dédnagymama varrta”.

Szerelmi vallomást is

Megtudtuk, a falvédő először a magasabb társadalmi réteg körében volt igen népszerű, majd a polgárságnál, később pedig a paraszti kultúrában is megjelent. Többségük a két világháború között készült. Elsősorban díszítő funkciójuk volt, és egy jobb életmód utáni vágyat fogalmaztak meg. Majd különféle tanácsok is megjelentek ezeken a textileken. („Aki férjhez akar menni, tudnia kell sütni, főzni.”) Valamint vallásos, szerelmes vagy akár honvággyal kapcsolatos érzelem megnyilvánulásokat is olvashatunk rajtuk.

– Különösebb technikát nem alkalmaztak, esetleg a hímzésekben lehet különbség. A falvédőket előre megrajzolták, és különböző, például szár- vagy lapos öltésekkel díszítették azokat. Országszerte elterjedt volt ez a tevékenység, ám az elkészült falvédőket nem lehet tájegységek szerint megkülönböztetni – mondta Varga Márta, hozzátéve, sajnos ma már szinte egyetlen háztartásban sem található konyhai falvédő. Ugyan még lehet kapni előrajzoltakat, de ezeket már nemigen veszik. – A funkciójuk is teljesen átalakult, már csak nevükben egyeznek meg. Napjainkban inkább csak szobákban, ágy fölött találunk belőlük, s teljesen más célt szolgálnak – tette hozzá.

VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA