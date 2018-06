Szívügye a vasút és a község élete

Mindig is vonzotta a településfejlesztés, ezen belül a közösségi közlekedés. Amikor 2009-ben a 107-es számú, Sáránd-Létavértes vasútvonal megszűnt. Elmondása szerint ekkor érezte, hogy valamilyen irányban el kell mozdulni, mert félő volt, hogy 106-os vasútvonalat is elsorvasztják. Akkor a délutáni csúcsban még 2 és fél óránként közlekedett Debrecenből Nagykereki felé vonat, a reggeli időszakban való Debrecenbe jutás is nehézkes volt, nagyon korán kellett kelnie annak, aki például reggel 6 órára járt dolgozni a megyeszékhelyre.

Az új járatok elindításával párhuzamosan Konyáron és Pocsaj-Esztárban, mint MÁV-START partner újra megnyitotta a pénztárakat.

Ezzel szerves részévé váltam a 106-os vasútvonalnak”

– mesélte Roland, aki nem vasutas, hanem értékesítési szakember.

Több vonat és busz

– Az elmúlt időszakban számos fejlesztés volt. 2011 decemberében volt az első. A reggeli csúcsidőben sikerült két új járatot elindítani, a sűrítéssel nőtt az utasok elégedettsége is – folytatta a fiatal szakember. – A munkanapi utasszám 850-900 volt. 2013 októberében – ekkortól léptem én a „képbe” – újranyitották Pocsaj-Esztár és Konyár állomásokon a menetjegypénztárat és utasvárókat, majd a helyi állomáson ismét lett vonatkereszt és forgalmi szolgálat. A 2013-as év eredményes volt, hiszen munkanapokon 8 újabb járattal gyarapodott a kínálat. A Kismarja állomáson is sikerült a jegypénztárat és utasvárót újranyitni. 2014 közepén a térség önkormányzataival összefogva az Értől az Óceánig című mintegy félmilliárd forintos uniós pályázatnak köszönhetően valamennyi állomás és megállóhely esetében új, akadálymentes térköves peront építettünk, utastájékoztató és térfigyelő rendszert telepítettünk. A Pocsaj-Esztár állomáson kialakított vonat-busz közös peron volt az ország első olyan létesítmény, ahol a peron egyik oldalára a vonat, másik oldalára a helyközi busz érkezik.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Tovább folytatódott a fejlesztés: 2016 nyarán a MÁV és az önkormányzat összefogásával a felújított Konyár állomást, decemberben Kismarján önkormányzati és civil összefogás révén székelykaput és fedett kerékpártárolót avattak, 2017 elején kívül teljesen megújult a sárándi állomás felvételi épülete. Még ebben az évben összehangolták a volán és a MÁV menetrendjét. A meglévő autóbuszjáratok mellett további négy járatpár elindítása következett Pocsajban és Esztárban. Beindult a buszközlekedés hosszú évek után Pocsaj és Létavértes között. Az utaslétszám tekintetében is előrelépés történt, ez év elejére a 106-os vasútvonalon munkanapokon közel 1300 főt számlálhattak.

Fejlesztések a jövőben

Egy kisebb menetrendfejlesztés van tervben, mégpedig azért, hogy munkanapokon Debrecenből még egy plusz járat közlekedjen Nagykereki felé az esti órákban, főként a vidékről bejáró diákok és az építőiparban dolgozók vennék igénybe. Továbbá tervezik, egy kerékpártároló kialakítását, valamint Derecske-Vásártéren utasváró kihelyezését. Ha pályázati forrás lehetővé teszi, akkor pedig valamennyi állomást és megállóhelyet autóbuszmegállóval, esetleg buszfordulóval látnának el.

Terv még – igaz, hosszabb távú – a Debrecen-Nagyvárad vasútvonal visszaállítása, turisztikai és idegenforgalmi szempontból is kedvező hatással lenne. A Pocsaj-Esztár állomás talán a legszebb, már nem csak a peron, hanem az épület is megújult, így méltóképpen fogadja az utazóközönséget. Kismarjában büszkélkedhetnek a székelykapuval, és az ottani falfestménnyel díszített utasváróra.

Virágok és díszfák között

A harmincas éveiben járó fiatalember elmondta, hogy valami maradandót szeretne alkotni, amire az itt élők büszkék lehetnek, amit megbecsülnek. Ennek részeként az egyik hobbijának, a díszkertészetnek hódolhatott. Évről évre egyre több virágot szerzett be, a peronon többfajta pálma, leander, petúnia, muskátli virágzik. A virágoskertekben egynyári és évelő virágok is vannak. Van levendula, magnólia, rózsa is. Segítségére vannak a forgalmisták és váltókezelők, akik gondozzák az itt található növényzetet, valamint a pocsaji közmunkások, akik a kapálásban, és az állomás tisztán tartásába szállnak be.

Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

– Tavaly egy önkormányzattal közös pályázat keretében még tujákat, fenyőket vásároltunk, ezekkel is szépítettük az állomás környékét. Sokan járnak ide csak azért, hogy gyönyörködjenek a virágokban, sokan fotózkodni, mi több, még esküvői fényképek is készültek már itt. Egy szebb környezetben a várakozási idő is jobban telik, biztonságérzetet ad az utazóknak.

– Nagyné Kelemen Mónika –

Végül csak ügyvéd lett Danka József Nádudvar - A karakánságáról ismert doktornő igazolás helyett pofont adott a fiúnak, mondván, maradjon eredeti szándékánál. Általános iskolában remek tanárai voltak, nehéz is volt döntenie 1963-ban, nyolcadikosként, hogy humán vagy reál irányba menjen továbbtanulni. Édesapja vasutas volt, kézen... Tovább a cikkhez

Kanadába és Izraelbe is kerültek Milák-festmények Nyíradony, Nyíracsád - A közelmúltban nyílt tárlata a nyíradonyi művelődési házban a roma származású Holló-díjas festőművésznek. A nyíracsádi festőművész festményeit csodálhatták meg a nyíradonyi műszeretők a Móricz Zsigmond Művelődési Házban nemrégiben. Milák Róbert 1979-ben látta meg a napvilág... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA