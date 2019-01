Szívesen látna több kínait

Argentína ellen kezdi meg a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki szereplését pénteken 18 órától. A mieink a koppenhágai D csoportban vasárnap Angolával, jövő hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik, a hatosból az első három jut tovább.

A novemberben kinevezett Csoknyai István, Vladan Matics kapitánypáros csapata december 27-én kezdte csak meg a közös munkát. Felkészülési meccseket is vívtak a magyarok, akik előbb Budaörsön 31–24-re legyőzték Chilét, majd Aarhusban 33–19-re kikaptak Dániától, Odensében viszont 28–25-re megverték az olimpiai címvédő skandinávokat.

A dán–német közös rendezésű vb előtt tartott sajtótájékoztatón elhangzott, az első hét közé kerülés a minimális elvárás a gárdával szemben. A lapunk által megkérdezett korábbi klasszis irányító, dr. Süvöltős Mihály is képesnek tartja a társaságot arra, hogy az első hétben végezzen.

Bizakodó

– Néztem a fiúk mindkét Dánia ellen vívott felkészülési mérkőzését: az elsőn nagyon kikaptak, de ebben szerepet játszhatott az utazás, a fáradtság, a leterheltség is. Illetve az, hogy a mieink azt játszották, amit már valószínűleg Argentína ellen is szeretnének, és ezt a dánok kihasználták. A második összecsapáson azonban taktikát váltottunk, és sikerült is nyerni. Azt hiszem, ha többet forgatnánk a szélsőket, még jobbak lehetnénk, de a látottak alapján így is nagyon bizakodó vagyok. Annál is inkább, mert van két kiváló kapusunk, mint tudjuk, ez mindennek az alapja. Bánhidi és Bodó szenzációs játékosok, úgy gondolom, Bodó lehet a vb egyik felfedezettje – vélekedett Süvöltős, aki maga is 114-szer szerepelt a válogatottban.

A legendás Debreceni Dózsa csapatkapitánya szerint a csoportjából mindenképp tovább kell, hogy jusson Magyarország, a továbbiakban aztán sok múlhat azon, kit kapnak. – A Csoknyai-Matics egy remek edzőpáros, jól forgatják a fiúkat, képesnek tartom a társaságot arra, hogy az első hétben végezzen. A csoport, amibe kerültünk, lehetett volna jobb is, de rosszabb is. Egyik találkozó sem lesz sétagalopp, annyi pozitív, hogy a svédekkel az utolsó meccsünket vívjuk. Az nem lett volna jó, ha ellenük kezdünk, mindig lényegi kérdés, milyen szájízzel indul egy torna – fogalmazott a jelenleg is igazságügyi orvosszakértőként dolgozó egykori kézilabdázó.

Süvöltős szerint nagy merészség lenne megjósolni, ki nyerheti a világbajnokságot, hiszen legalább olyan hat olyan válogatott van jelenleg, mely felérhet a csúcsra. A magyar kézilabdázás megkerülhetetlen alakja természetesen figyelemmel követi majd az eseményeket, és nagyon szurkol a honfitásainknak. Süvöltős egyúttal megjegyezte, az idők során nagyon felgyorsult a játék, roppant fontos lett a fizikális erő, és számára nagyon üdítő, mikor lát egy-egy kínai figurát, pláne ha azt a magyarok mutatják be, a korábbi klasszis hiányolja a játékosságot, a trükköket.

Tizenkilenc játékossal, közte Nagy Lászlóval kelt útra szerdán a magyar küldöttség, a Veszprém jobbátlövőjének bevetéséről a két kapitány fog dönteni. Süvöltős azt érzi, Nagyot nem fogják bevetni, de mint mondta, ez csupán egy sejtés, lehet nem lesz igaza.

A csoportellenfelek közül a dél-amerikai kontinensbajnok Argentína három kiváló játékosa, Diego Simonet, Federico Pizarro és Pablo Vainstein is hiányzik majd sérülés miatt, nálunk szerencsére minden kulcsember egészséges.

SZADÓ

A magyar válogatott kerete

Kapusok: MIKLER Roland (Telekom Veszprém), SZÉKELY Márton (Grundfos Tatabánya)

Jobbszélső: HORNYÁK Péter (Balatonfüredi KSE)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Ferencváros), BALOGH Zsolt (Mol-Pick Szeged), NAGY László (Telekom Veszprém), MÁTHÉ Dominik (Balatonfüredi KSE)

Irányítók: CSÁSZÁR Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), LÉKAI Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: BÁNHIDI Bence (Mol-Pick Szeged), SCHUCH Timuzsin (Ferencváros), SIPOS Adrián (Grundfos Tatabánya)

Balátlövők: BODÓ Richárd (Mol-Pick Szeged), ILYÉS Ferenc (Grundfos Tatabánya), JAMALI Iman (Telekom Veszprém), LIGETVÁRI Patrik (Ademar León, spanyol), SZITA Zoltán (Balatonfüredi KSE)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), JUHÁSZ Ádám (Grundfos Tatabánya)

Szövetségi kapitány: CSOKNYAI István és Vladan MATICS

Kapusedző: SZATHMÁRI János

Csoportbeosztás

A-csoport (Berlin): Franciaország, Oroszország, Németország, Szerbia, Brazília, Korea

B-csoport (München): Spanyolország, Horvátország, Macedónia, Izland, Bahrein, Japán

C-csoport (Herning): Dánia, Norvégia, Ausztria, Tunézia, Chile, Szaúd-Arábia

D-csoport (Koppenhága): Svédország, MAGYARORSZÁG, Katar, Argentína, Egyiptom, Angola

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Január 11., 18 óra: Argentína–Magyarország (Tv: M4 Sport)

Január 13., 18 óra: Magyarország–Angola (Tv: M4 Sport)

Január 14., 15.30: Magyarország–Katar (Tv: M4 Sport)

Január 16., 18 óra: Magyarország–Egyiptom (Tv: M4 Sport)

Január 17., 20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport)

