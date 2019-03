Szívesen elnyargalt volna a szélen most is

Mint arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott nem kis meglepetésre legyőzte a vasárnapi Eb-selejtezőn a világbajnoki ezüstérmes horvát együttest. A jóval magasabban jegyzet vendégek Rebic révén a 13. percben vezetést szereztek, melyet Szalai Ádám még a szünet előtt kiegyenlített. A győzelemhez Pátkai Máté 76. minutumban szerzett találata kellett, a magyarok mindkét gólpasszát a 100. válogatottságát ünneplő Dzsudzsák Balázs adta.

A hétvégi siker egyben azt is jelenti, hogy a csütörtöki, szlovákiai vereség után nem szálltak el reményeink a 2020-as Európa-bajnokságon való részvételre, amelyet többek között Budapesten is rendeznek.

Fontos a koncentráció

A mérkőzés kapcsán Kiss Lászlót, a Vasas egykori válogatott csatárát szólaltattuk meg. A támadó az 1982-es vébén csereként beállva hét perc alatt szerzett mesterhármast El Salvador ellen, ez azóta is rekord.

Nagyon örülök a győzelemnek, egy vb-ezüstérmest itthon megverni csodás dolog. Én is szerettem volna elmenni ott a jobb szélen, mint annak idején, de ennek sajnos már vége”

– fogalmazott a 63 éves edző. – Csak annyit tudtam segíteni, hogy olykor magamból kikelve ordítottam a helyszínen a feleségemmel együtt. Rendben volt a válogatott játéka, de a győzelemhez természetesen egy kis szerencsére is szükségünk volt, ez például hiányzott pár napja a szlovákok ellen. Ezzel a bravúrgyőzelemmel egyensúlyba hoztuk a teljesítményünket, mert Nagyszombatban kikaptunk. Most ugyanott vagyunk, ahol voltunk. Versenyben maradtunk, és ez nagy dolog. Az is kiderült, hogy nem mindig ugyanazoknak kell játszaniuk, ha kicserélnek pár embert a válogatottban, akik beszállnak, szerintem ugyanúgy, vagy még jobban tudnak adott esetben szerepelni – mondta az MLSZ Budapesti Igazgatóságának szakmai igazgatója, aki 17 éve dolgozik a Bozsik-programban.

Kiss László | Fotó: magánarchívum

Kiss szerint a koncentráció volt a kulcsa a győzelemnek. – Valószínűleg fejben nagyon elfáradhattak a mieink, a koncentráltság sokat kivesz az emberből. Ezt kellene a jövőben is folytatni, úgy a szerencsét is könnyebb magunk mellé állítani. Úgy látom, van négy csapat a két továbbjutó helyre, nehéz megmondani, mely gárdák lesznek a befutók. Ugye, ha kihúzzák a lottószámokat, utólag hibátlanul megmondom, mit kellett volna beikszelni. Helyén kell kezelnünk a sikert, mindenből lehet tanulni, és megelégedni nem szabad sosem.

TN

Magyar-horvát - Néhány hetet kell kihagynia Nagy Dominiknak Budapest - Néhány hetet kell kihagynia Nagy Dominiknak, aki a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap esti, horvátok elleni Európa-bajnoki selejtezőjén sérült meg. A 23 éves középpályás lábára a horvátok védője, Dejan Lovren lépett rá a 37. percben: a Legia Warszawa játékosának bokája vérzett és le ... Tovább a cikkhez

Magyar-horvát - Horvát lapok: a válogatottnak össze kell szednie magát, ha ki akar jutni az Eb-re Zágráb - A budapesti vereség ki kell, hogy józanítsa a horvát labdarúgó-válogatottat, melynek össze kell szednie magát, ha ki akar jutni az Európa-bajnokságra - írta a Jutarnji List című horvát napilap a vasárnap 2-1-re elvesztett budapesti Eb-selejtezőről. A lapnak nyilatkozó szakkommentátorok s... Tovább a cikkhez

Magyar-horvát - Dzsudzsák: ilyen jubileumról álmodtam Budapest - Az immár százszoros válogatott Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgócsapat kapitánya a világbajnoki ezüstérmes horvát együttes felett aratott 2-1-es vasárnapi győzelem után azt mondta: éppen ilyen jubileumi mérkőzésről álmodott. A 32 éves futballista az Európa-bajnoki selejtezősorozat m... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA