Szívesen bemutatnák találmányaikat? Tudunk rá egy szuper helyet!

A hagyományokhoz híven idén is teret biztosít az élményközpont a kutatók éjszakáján azoknak a fiataloknak és tanáraiknak, akik szívesen bemutatnák a nagyközönségnek saját fejlesztéseiket, találmányaikat, egyedi kísérleteiket, saját tudományterületük érdekességeit, népszerűsítve a természettudományokat. Emellett az Agóra munkatársai is készülnek ismeretterjesztő előadásokkal különböző témákban, szó lesz a leghíresebb magyar találmányokról, a legnevesebb női kémikusokról és a titokzatos fekete lyukakról, de megtudhatják a látogatók azt is, milyen élőlényeket rejt az Agóra előtt található Kuta-tó. A szeptember 29-én, pénteken 14 órakor kezdődő rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, viszont regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a www.kutatokejszakaja.hu weboldalon lehet.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA