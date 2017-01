Szívből és szájjal fest a mozgássérült művész

A mozgássérült művésznő a képeket szájjal festi, alkotásai először láthatók a nagyközönség számára. A tárlatnyitányra érkezők nem csak töltődhetnek az életigenlő művek nézegetése nyomán, hanem kipróbálhatják, hogy milyen a kezük helyett a szájukat használni egy-egy festmény elkészítéséhez.

A kiállítást Huri Valéria költő és fotóművész nyitja meg, az eseményen Hegedűs Emese verseit is megismerhetik a jelenlévők.

A mozgató és érzőideg bénulással élő alkotó szeretne „támogatást” kapni a látogatóktól ahhoz, hogy külföldön is lehetősége legyen bemutatni vidám, sugárzó képeit, ezért a pénteki esemény adománygyűjtés is egyben. Emellett Teveliné Szilágyi Anita tervei között szerepel egy saját motomed mozgásterápiás készülék megvásárlása is, amit kifejezetten a kerekes­s­zékkel közlekedők és járási nehézségekkel küszködő emberek igényeinek megfelelően alakítottak ki. Az eszköz jelentősen megkönnyítené a mindennapjait. A kiállítás február 11-ig tekinthető meg.

HBN

