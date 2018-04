Szíria – Theresa May: a dúmai vegyifegyver-támadás túl nagy volt ahhoz, semhogy megrendezett lehetett volna

A brit miniszterelnök, aki hétfőn tájékoztatta részletesen a londoni alsóház képviselőit a Szíriában szombat hajnalban végrehajtott, összehangolt amerikai-brit-francia légitámadásról, elmondta: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) olyan beszámolókat kapott, hogy az április 7-én elkövetett vegyifegyver-támadás éjszakáján több száz sérült kereste fel a helyi egészségügyi intézményeket, olyan tünetekkel, amelyek mérgező vegyi anyagok hatására utaltak.

May szerint a brit kormány arra a következtetésre jutott, hogy “ilyen méretekben nem lehetett volna meghamisítani” a helyszínről érkező beszámolókat.

A brit miniszterelnök ezzel az orosz kormány azon vádjára tett egyenes utalást, hogy a dúmai vegyifegyver-támadás megrendezett incidens volt, és ürügyként szolgált a nyugati katonai beavatkozáshoz.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a BBC televízió HardTalk című interjúprogramjának adott, hétfő estére műsorra tűzött – a brit közszolgálati műsorszolgáltató által egyes részleteiben előre ismertetett – nyilatkozatában megerősítette azt a hivatalos orosz álláspontot, hogy Dúmában nem történt vegyifegyver-támadás. “Ami történt, az megrendezett volt” – tette hozzá.

Lavrov kijelentette: diplomataként nem engedheti meg magának, hogy udvariatlan legyen más országok vezetőivel szemben, “de mindaz, amit a francia, a brit és az amerikai vezetők (bizonyítékként) emlegettek, sajtójelentéseken és a közösségi médián alapult”.

Theresa May azonban a londoni alsóházban tartott hétfői beszámolójában kijelentette: a dúmai támadásnak 75 halálos áldozata és akár 500 sérültje is lehetett. Brit egészségügyi és tudományos szakértők jutottak arra a következtetésre az incidensről készült, nyíltan hozzáférhető jelentések, fotók és videófelvételek elemzéséből, hogy az áldozatok valamely mérgező vegyi anyag hatásainak voltak kitéve – tette hozzá a brit kormányfő.

May szerint vannak olyan beszámolók is, hogy a szíriai rezsim a helyszínről evakuált menekültek holmiját átkutatja, megakadályozandó, hogy mintákat csempésszenek ki a térségből, és orosz támogatással folyik egy szélesebb körű művelet is a támadásra utaló tények elrejtése végett.

A brit miniszterelnök hétfői parlamenti felszólalásában megismételte a katonai akciót bejelentő szombat hajnali nyilatkozatának azt részét, amely szerint a helyszíni beszámolók alapján hordóbombák tartalmazták a vegyi támadáshoz használt anyagot.

A hordóbombákat általában helikopterekről dobják le, és több, nyílt hozzáférésű beszámoló szól arról, hogy a szíriai rezsim helikopterei bevetéseken vettek részt Dúma légterében április 7-én este, röviddel azelőtt, hogy a közösségi médiában megjelentek a jelentések a vegyi támadásról – mondta Theresa May.

Hozzátette: a szíriai fegyveres erők illetékesei hangolták össze a támadást, amelyben a jelek szerint klórgázt használtak.

May szerint semmilyen más csoport nem követhette el ezt a támadást, mivel a szíriai ellenzéki erőknek nincsenek helikopterei és nem használnak hordóbombákat, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet pedig nincs jelen Dúmában.

Theresa May megerősítette, hogy az amerikai-brit-francia csapásmérés korlátozott, célzott és hatékony volt, a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának jelentős mértékű leépítését és a további vegyifegyver-használat elrettentését szolgálta, olyan egyértelmű határokkal, amelyeket kifejezetten az eszkaláció elkerülése és a polgári veszteségek megakadályozása végett jelöltek ki.

A brit kormányfő elmondta: a szövetségesek által meghatározott három célpont közül az egyik a szíriai vegyi és biológiai kutatótevékenység központjául szolgáló damaszkuszi intézmény volt, amelyet összesen 76 amerikai rakétatalálat ért.

A második célpont egy vegyifegyver-bunker volt, Homsz városától 24 kilométerre nyugatra, amelyet vegyifegyver-alapanyagok tárolására és fontos vezénylő pontként is használt a szíriai rezsim.

May tájékoztatása szerint Franciaország ezt hét manőverező robotrepülőgéppel támadta sikeresen.

A harmadik helyszín egy olyan létesítmény volt, ahol hírszerzési értesülések szerint szaringázt és annak alapanyagait gyártó berendezések voltak. Erre a célpontra 9 amerikai, hét francia és nyolc brit rakéta csapódott be.

Brit részről a szombat hajnali támadásban a királyi légierő (RAF) négy Tornado GR4 repülőgépe vett részt.

Theresa May megerősítette, hogy a nyugati szövetségesek fellépésének célja nem a beavatkozás volt a szíriai polgárháborúba, és nem volt cél a szíriai rendszerváltás sem.

Hozzátette ugyanakkor, hogy folytatódik a harc az Iszlám Állam ellen, amely még mindig ellenőrzése alatt tart egyes területeket Szíriában.

Arra az ellenzéki kifogásra, hogy a kormány nem konzultált a parlamenttel a katonai akció előtt – ahogy azt az íratlan brit politikai szokásjog diktálta volna -, a brit miniszterelnök kijelentette: a cselekvés gyorsasága elengedhetetlen volt egyrészt a helyi lakosság további szenvedésének enyhítése, másrészt a szövetségesek életfontosságú műveleti biztonságának megőrzése végett.

– MTI –

