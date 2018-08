Szíria – Oroszország és Szíria is készültségbe helyezte erőit amerikai támadástól tartva

Moszkva állítása szerint a Washington vezette koalíció támadásra készül a szíriai kormányerők ellen, amely azt követően veszi majd kezdetét, hogy brit szakértők útmutatásával egy megrendezett vegyifegyver-támadást hajtanak végre civilek ellen Idlíb tartományban.

Az orosz védelmi tárca egy névtelenül nyilatkozó tisztségviselője a Kommerszantnak elmondta: megerősítették a Latakia tartománybeli Hmejmím orosz légitámaszpont légvédelmét, miután április közepén az Egyesült Államok Nagy-Britanniával és Franciaországgal közösen 105 manőverező robotrepülőgépet lőtt ki feltételezett szíriai vegyifegyver-gyárakra. A légibázist most egy üteg Tor-M2 típusú, kis hatótávolságú önjáró légvédelmi rakétakomplexum is védi. Emellett augusztus 25-én a Földközi-tengerre ért a fekete-tengeri orosz hadiflotta két fregattja, az Admiral Grigorovics és az Admiral Esszen is. A fregattok fegyverarzenáljához Kalibr-NK típusú, hajók elleni manőverező robotrepülőgépek is tartoznak.

A szíriai sajtó emellett közölte, hogy a damaszkuszi rezsim is készenlétbe helyezte saját Sz-200-as, illetve Osza típusú légvédelmi rendszereit egy lehetséges csapás kivédésére.

Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője hétfőn amerikai támadás előkészületeire utaló jelként értékelte, hogy a 28 darab Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgéppel felfegyverzett amerikai Ross romboló augusztus 25-én a Földközi-tengerre ért, miután a The Sullivans is megérkezett a múlt héten a Perzsa(Arab)-öbölbe, a fedélzetén 56 manőverező robotrepülőgéppel, a katari al-Udeid légi támaszpontra pedig egy B-1B amerikai hadászati bombázó repülőgépet vezényeltek 24 cirkálórakétával.

Konasenkov a hét végén azt állította, hogy a brit titkosszolgálatok a Hajat Tahrír as-Sám terrorszervezet (az egykori an-Nuszra front) közreműködésével vegyifegyver-támadásokat szerveznek a civil lakosság ellen az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban, hogy ezzel ürügyet szolgáltassanak egy Szíria elleni amerikai-brit-francia rakétatámadásra. Szavai szerint ennek érdekében nyolc tartály klórgázt szállítottak Idlíb tartományba.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA