Szíria – Amerikai külügyminisztérium: bizonyíthatóan Damaszkusz követte el a vegyifegyver-támadást

Heather Nauert külügyi szóvivő ezt rövid washingtoni sajtótájékoztatóján jelentette be, hozzátéve: még mindig tart annak azonosítása, hogy milyen összetételű vegyi fegyvert vetett be a damaszkuszi vezetés. Nem sokkal Nauert tájékoztatója után Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője is megerősítette, hogy Washingtonnak vannak bizonyítékai Damaszkusz felelősségére. Huckabee Sanders azonban a szír kormányzat felelősségének hangsúlyozása mellett kitért Oroszországéra is.

“Oroszország kudarcot vallott, hogy megállítsa őket, és az a tény, hogy egyáltalán nem tesznek lépéseket e téren, a probléma része” – fogalmazott a szóvivő. Huckabee Sanders reagált arra az orosz álláspontra is, miszerint a vegyifegyver-támadásról szóló hírek álhírek volnának. “A mi hírszerzési jelentéseink nem ezt mutatják, ennél többet azonban nem mondhatok” – szögezte le újságíróknak. Emmanuel Macron francia államfő csütörtökön jelentette be, hogy Franciaország bizonyítani tudja, az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadást a damaszkuszi kormányzat hajtotta végre. Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete pedig pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén közölte: a szíriai polgárháborúban a szír kormányzat eddig “legalább ötvenszer” vetett be vegyi fegyvereket. António Guterres, az ENSZ főtitkára pénteken közölte, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértőinek első csoportja megérkezett Szíriába. A nyugati hatalmak a Dúmában történtekért Bassár el-Aszad elnök rezsimjét teszik felelőssé, és katonai megtorlást helyeztek kilátásba.

– MTI –

