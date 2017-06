Színvonalas népdalversenyt rendeztek Püspökladányban

Ifj. Vígh Sándor népdalénekes és citerás emlékére idén első alkalommal tartották meg a róla elnevezett népdalversenyt a püspökladányi művelődési házban szombaton. A versenyt egy másik formában már 10 éve rendszeresen megtartották. Annak különlegessége az volt, hogy betyár-, bor- és pásztordalokkal léphettek csak fel az előadók. Ez idén a program teljesen átalakult, mivel az esemény új nevével együtt bővült a választható műfajok köre is. Hadházi Andrásné, a Törő Gábor népdalkör elnöke és művészeti vezetője elmondta, szerették volna, ha a verseny megújul, hiszen csak így tarthatják fenn az emberek érdeklődését.

A versenyre szólisták, együttesek és pávakörök is jelentkezhettek, a verseny fődíja pedig az ifj. Vígh Sándor emlékdíj, ami egy fehér márványcitera zöld gránitlapon. Ezen kívül bronz, ezüst és arany oklevelet kaptak a legjobbak.

Sok helyről érkeztek

– A verseny délelőttjén nyolc szólista és öt együttes lépett a színpadra, míg délután hat szólista és hét együttes mutatta be, hogy mit tud. A versenyzők legnagyobb része Hajdú-Bihar megyei, voltak résztvevők többek között Debrecenből, Pocsajból, Kisújszállásról, Balmazújvárosból, Hajdúhadházról de érkeztek Vésztőről és Szolnokról is. A résztvevők ajándéktárgyat is kaptak, a helyi Start-mintaprogramban részt vevő dolgozók kerámiatányért készítettek számukra – részleteztet az elnök.

Emlékműsorral készültek

A rendezvényen ifj. Vígh Sándor tiszteletére egy emlékműsort is rendeztek, amelyen olyan fellépők vettek részt, akik mind személyesen ismerték a verseny névadóját. A rendezvényre érkező együttesek közül néhány csak az emlékműsor miatt jelentek meg, a versenyen nem vettek részt. A zsűri elnöke Birinyi József, a Magyar Hungarikum Szövetség elnöke volt, a döntésben pedig Tányér József, a Városi Könyvtár és Művelődési Központ vezetője, valamint Kiss Istvánné, a Karacs Ferenc Múzeum nyugalmazott vezetője segített neki.

