Szintet lépnek az asztali labdarúgók

A Debreceni Asztali-labdarúgó Club (DALC) életében fontos nap lesz a szombati, hiszen az együttes „beolvad” a Debreceni Sport Clubba. Az ünnepségre 12 órától kerül a sor a Simonffy utca 21. szám alatt található Ifjúsági Házban.

Tesztelhetik magukat

– Szerencsére Fehér János az első beszélgetés után nyitott volt az együttműködésére. Nagyon hálásak vagyunk az elnök úrnak, hogy befogadott minket – nyilatkozta a Hajdú-bihari Naplónak Kovács Nándor.

– A fúziónak köszönhetően nagyobb anyagi forrás áll a rendelkezésünkre, így a különböző versenyeken való indulásnak már nem lesz pénzügyi akadálya. Szeretnénk ezt a sportágat népszerűsíteni, minél több gyerekkel akarjuk megszerettetni az asztali labdarúgást. A szombati ünnepségen nyílt napot is tartunk, ahol a vendégek válogatott játékosok ellen próbálhatják ki a szektorlabdát, illetve a tizenkét érintéses műfajt, sőt hagyományos gombfocival is játszhatnak az érdeklődők. A fiatalok nem térnek haza üres kézzel, mivel mindenkinek ajándékkal készülünk – árulta el Kovács.

Színvonalas csaták

A cívisvárosi gárda tagjai a különböző hazai és nemzetközi megmérettetéseken rendre kiválóan szerepelnek, legközelebb az októberi Európa-bajnokságon gyarapíthatják az éremgyűjteményüket.

Fotó: Debreceni Asztali-labdarúgó Club

– Öt főből áll a magyar válogatott, a keretbe Puskás Zoltán, Puskás László, valamint Kiss Levente személyében három debreceni került be. Úgy gondolom, egyéniben és csapatban is jó eséllyel pályáznak a dobogóra. A versenyen minimum hat-nyolc ország rajthoz áll, a mieink legnagyobb kihívói a románok, a lengyelek, a portugálok és az olaszok lehetnek. A debreceniek régóta űzik ezt a sportágat, körülbelül húsz éve kezdődött a karrierjük. Általában délutánonként, munka után nyílik lehetőségük a gyakorlásra. A csapatunkból nyolcan járunk viadalokra, míg négyen-öten hobbiszinten űzik az asztali labdarúgást. A tizenkét érintéses játék elnevezése arra vonatkozik, hogy ennyi mozdulatból kell gólt szerezni. A kerek labda miatt muszáj óvatosnak lennie az embernek, valamint arra is ügyelni kell, hogy az ellenfelet ne érintse a játékszer. Egy-egy mérkőzés kétszer tíz percig tart. Rendszerint nagyon látványos és gólgazdag ütközetek kerekednek ki a meccseken, a döntetlen ritka eredmény. Egy jó játékosnak elsősorban kiváló kézre, illetve higgadtságra van szüksége. Kortalannak nevezhetjük az asztali labdarúgást, mivel egy hatvan éven felüli személy is képes lehet szép eredményeket elérni.

Egy kezdő megfelelő edzésmunkával rövid idő alatt elérhet olyan szintre, amelynek köszönhetően kisebb megmérettetéseken a dobogó közelében végezhet”

– zárta mondandóját Kovács Nándor.

HBN-BÁ

