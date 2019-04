„Szinte lehetetlen megjósolni a végét” – Alapszakasz-értékelés Berényi Sándorral, a DEAC mesterével

Biztosan elkerültük az alsóházat, ugyanakkor kevéssel maradtunk le a felsőházról. Félig üres, vagy félig tele van az a bizonyos pohár?

– Abból kiindulva, hogy a cél az volt, hogy szintet lépjünk tavalyhoz képest, mindenképpen sikerként könyvelhető el a 7. helyünk. Tavaly 8 győzelmet szereztünk, most pedig 13-at az alapszakaszban, az előrelépés azt gondolom, hogy tagadhatatlan. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy erősebb kerettel vágtunk neki a szezonnak, és a sérülések is sokkal inkább elkerültek bennünket. Összességében jó dolognak tartom, hogy az utolsó fordulóig megvolt az esélyünk a felsőházra, de természetesen volt bennünk csalódottság, hogy ez végül nem sikerült.

Mi volt a benyomása, az előző szezonhoz képest mennyivel veszi komolyabban a DEAC-ot a hazai kosárlabda társadalom?

– A csapatok felől mindenképp nagyobb volt az elismerés a klubunk iránt, sikerült levetkőznünk az újonc szerepét, mindenki sokkal komolyabban vett bennünket. Szerintem most már az egész mezőny úgy számol velünk, mint egy komoly NB I A-csoportos csapattal, a mutatott játékunkon kívül ebben sokat segít a Magyar Kupa-bronzérmünk is.

Ki az, akivel a leginkább elégedett, és ki az, akitől többet várt?

– Senkit sem szeretnék kiemelni egyénileg, a játékosok nagy része hozta, amit vártunk tőle, és emellett volt sok kiemelkedő teljesítmény is. Ami talán hiányérzet, hogy a védekezésre nem fókuszáltunk eléggé, és az úgymond piszkos munkát sokszor nem sikerült úgy elvégezni, ahogy szeretném.

A második legtöbb pontot dobtuk, és a második legtöbbet kaptuk. Mennyiben fog ez változni a folytatásban?

– Száz támadásra kivetítve sokáig a középmezőnyben voltunk védekezésben, tehát nem csak a védekezésünk minősége miatt kaptunk sok pontot, hanem mert a meccseinken jóval gyorsabb a játék, és több a támadás, ami a játékstílusunkból is adódik. Sajnos az alapszakasz végére ebben nagyon sokat romlottunk, amin folyamatosan dolgozunk. Ugyanakkor sok dologban fejlődtünk, például a kettő-kettő védéseink sokat javultak, több opcióink is van, és jobban is hajtjuk végre ezeket. A középházban és esetleg a rájátszásban további fejlődést várok, akár mérkőzésről mérkőzésre is. Nagyon fontos lesz, hogy mennyire lesz koncentrált az egyén, és mennyire tudunk csapatként segíteni egymásnak. Egy jól támadó keret sokszor hajlamos abba a hibába esni, hogy majd úgyis túldobja az ellenfelet, ami ránk is sokszor jellemző volt, de azt gondolom, hogy ezen a téren már elindultunk a jó irányba.

Ha egy dolgot megváltoztathatna az alapszakaszban, akkor mi lenne az?

– A légióscsere mindig szerencsétlenül jön, úgyhogy talán abban változtatnék, hogy a mostani kerettel vágjunk neki a bajnokságnak. Adam Ramstedtet nagyon megkedveltük, egy nagyon rendes srácról van szó, aki egy egészen jó játékos, de Ivosevvel azt gondolom, hogy erősebbek lettünk. A szezon elején ebben a formában jó eséllyel több győzelmünk lett volna, Toma is hamarabb épült volna be, és akkor most lehet máshogy alakultak volna a dolgok.

Fotó: Molnár Péter

Mi kell ahhoz, hogy bejussunk a rájátszásba. Hányadik helyet tartja reálisnak?

– Ahogy az alapszakaszban, úgy a középházban is azt várom, hogy a 6. és a 10. helyezettet egy-két győzelem fogja elválasztani egymástól. Szinte lehetetlen megjósolni a végét, minden csapat nagyon motivált a bajnokság ezen szakaszában. A szerencsétlenségünk az lehet, hogy magasan mi fogjuk a legtöbbet utazni, míg az ellenfeleinknek csak egyszer kell hozzánk eljönniük. Ezzel semmiképpen sem szeretném előre keresni a kifogásokat, ez mindössze egy tény, egy ilyen hosszú szezon során ez nagyon sokat ki tud venni a játékosokból. A hazai pályánkat meg kell védenünk, ez döntő lehet, de szerintem idegenben is lesz esélyünk győzni, hiszen az alapszakasz második felében már jóval stabilabbak voltunk.

Ha sikerülne bejutni a legjobb nyolc közé, kivel játszana a legszívesebben?

– Ez nem kívánságműsor, nagyon szívesen játszanánk bárkivel a rájátszásban. A Körmend, Szombathely, Szolnok hármas között nehéz különbséget tenni, még ha utóbbit rengeteg szerencsétlenség is sújtja mostanában. A másik két csapattal szemben azt gondolom, hogy azonos esélyekkel indulnánk, de az biztos, hogy bárki ellen játszunk, nem fogunk feltett kézzel a párharcba menni. Ennyire még nem tekintünk azonban előre, az elsődleges célunk, hogy egyáltalán kvalifikáljuk magunkat a rájátszásra.

Miben kell fejlődniük a fiataloknak, hogy több időt kapjanak a meccseken?

– Mindenkinek másban. Tóth Bencének nyilvánvalóan fizikálisan kell sokat előrelépnie, erről egyébként sokat beszélünk vele, és dolgozunk is rajta. Ahhoz, hogy komoly játékos váljon belőle, ahhoz komolyabb fizikum kell, elsősorban a kilókra és az erőre gondolok, hiszen gyorsaságban rendben van. Kozák Márton ezen a téren előrébb tart, neki elsősorban a dobás- és a labdabiztonságán kell sokat előre lépnie. Opre Rolandnak nehéz megmondani, hiszen egy nagyon szerencsétlen szezonja van, egész karrierje során nem volt sérült, idén pedig egymást után következtek a szerencsétlen események. Egyébként az előszezonja neki sikerült a legjobban a fiatalok közül, élete formájában volt augusztusban és az edzőmeccseken is biztatóan szállt be. Godwin Omenaka fizikálisan teljesen rendben van, neki fejben kell sokat érnie, és amin folyamatosan dolgozunk, a technikai és a taktikai érettségben. Neki is volt egy rövidebb hullámvölgye idén, de tíz perc körül átlagol, majdnem minden meccsen játszva, ezzel tavalyhoz képest mindenképp előrelépett, bízom benne, hogy jövőre, vagy akár a szezon hátralévő részén a következő lépcsőfokot is meg tudja ugrani.

Mit üzenne a szurkolóknak?

– Nagyon szépen alakul ez a történet is, hiszen a kezdetekhez képest jóval többen járnak a meccseinkre, és jóval hangosabb is a publikum, ami nagyon sokat jelent nekünk, és amiért köszönettel tartozunk nekik, mert elévülhetetlen érdemeik vannak abban, hogy a hazai pályánk ennyire erős. Szeretnénk, ha ez a továbbiakban is fennmaradna, továbbra is számítunk a biztatásukra, és reméljük, hogy idegenbe is egyre többen elkísérnek majd bennünket.

– deacbasket.hu –

DEAC: ezen a napon semmi sem akart összejönni Debrecen - Tízpontos vereséget szenvedett a DEAC az alapszakasz záró fordulójában az Alba Fehérvár vendégeként. Mivel a Pécs legyőzte az Zalaegerszeget idegenben, ezért ők jutottak a felsőházba, Berényi Sándor tanítványai pedig a középházban küzdhetnek tovább a rájátszásért. Hatalmas iramban kezd... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA