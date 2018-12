Színpadra léptek az „Öreg Biharosok”

Nagyszabású gálaműsorral, zsúfolásig megtelt nézőtérrel és az őket megillető vastapssal ünnepelték a Bihar Néptáncegyüttes 45 éves fennállását a művelődési ház színháztermében. Az elhivatottságáról és összetartásukról híres együttes ünnepét a jubileumi esten a két táncelőadásra újra összeállt „Öreg Biharosok” fellépése, a Berettyóújfaluban működő és a vendég együttesek előadása, a népzene rangos zenekarának muzsikája és az alapító köszöntése tette teljessé. A jubileumi alkalmon Muraközi István polgármester is köszöntötte a táncegyütteseket. Felelevenítette az akkori 3-as iskola művészetoktatásának tevékenységeit, amely – mint fogalmazott – egy sikerkorszak kezdete volt a hetvenes években. A polgármester beszélt a jubileumi gálaestet megelőző gyermek szóló néptáncversenyről is, ahol már az utánpótlás és a fiatal generáció örökíti tovább nemzetünk táncait.

Nyolc együttes ropta

A gálán számos tájegység, köztük Kassa-környéki, nagyiváni, dobronyi, szatmári, magyarpalatkai, kékcsei, tyukodi és berettyóújfalui táncokat vittek színpadra a fellépők: a Bajnóca-Bihar, a Rengő, a Peszterce, a Baraboly, Jakab Barbara és Dancza István, Turzó Renáta és Vámosi István, az „Öreg Biharosok”. Kísérőjük a Szeredás Népzenei Együttes volt.

Fotó: Kogyilláné H. Szófia

A közönség – az est vendégeinek – a földesi Szélrózsa Hagyományőrző Egyesületnek is tapsolhatott.

A népzene, néptánc és népdal, mellyel a berettyóújfalui egyesületek tagjai adják tovább a Kárpát-medence tánckultúráját, őrzik a hazai néptánckincset immár 45 éve töretlenül, jelentős értéket jelentenek városunkban”

– mondta a gálaesten Lisztes Éva, a Nadányi Zoltán Művelődési Ház igazgatója, aki maga is „Öreg Biharos”. A nézőtéren köszöntötték Bak Istvánné Ildi nénit, az együttes mozgatórugóját és alapítóját, a táncosokat évtizedekig zongorán kísérő Sándor Zeréndné Marika nénit és Bak Juditot, aki éveken át vezette a Bihar néptáncegyüttes gyermek, majd felnőtt csoportját.

Sikerek kül- és belföldön

1973 óta szervezett formában, Bak Istvánné irányításával folyt a szakmai munka és a lelkesedés azóta is töretlen. Az alapító 18 évesen kezdte a táncoktatást Berettyóújfaluban, majd Pap Dezső, az egykori 3-as iskola igazgatójának invitálására 13 taggal indította el az együttest. Az együttesalapítás egy szép karrier kezdete is volt: a Biharosok létszáma évről-évre bővült, volt olyan időszak, hogy 80-an is táncoltak az együttesben. Ildi néni büszke arra, hogy a táncosok az általános iskolai tanulmányaik befejezése után is visszajártak és generációknak örökítették tovább a táncokat. Elmondta, a jelenleg működő nyolc tánccsoport mindegyikében táncolnak egykori Biharosok vagy gyermekeik, unokáik. Számos külföldi szereplésen, az akkori Csehszolvákiában, Jugoszláviában és Németországban is öregbítették Berettyóújfalu hírnevét. Hat alkalommal vettek részt antológián és bejárták Magyarország, valamint Erdély nevezetes városait is. A biztos szakmai munka megtartásáért a Bihar 2017-ben egyesült a Bajnóca Néptánc Egyesülettel, a felnőttcsoport Bihar néven kiváló táncoktatókkal működik tovább.

Virágok, emléktárgyak, közös tánc, ének és sok köszönet fejezte ki a néptáncegyüttes és az alapító iránti tiszteletet és megbecsülést, melyet a gálaműsor végén a közönség elismerő vastapssal jutalmazott.

– Kogyilláné H. Szófia –

