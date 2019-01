Színpadon a Recirquel

A Csokonai Színházban február 18. és 22. között hat alkalommal vendégszerepel a nemzetközi hírű Recirquel. A hazai újcirkusz-társulat 2018 augusztusában a világ legnagyobb művészeti fesztiválja, az Edinburgh Festival Fringe keretében mutatta be My Land című produkcióját, ahol a kritikusok véleménye alapján több ezer produkció közül a legjobbnak bizonyult. A mű Vági Bence által rendezett, hét világklasszis ukrán artistát felvonultató, a kortárs táncot a színházzal és a cirkuszművészettel ötvöző előadás. A színmű az emberiség gyökereit, az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot állítja fókuszba és jeleníti meg egy illúziókkal teli térben. A cirkuszt, a kortárs és klasszikus táncot, a mozgásművészettel és a színházzal ötvöző alkotás egy új előadóművészeti műfaj, a ’cirque danse’ kiteljesedése. De nemcsak műfaji szempontból tekinthető unikálisnak a produkció, ugyanis ez a Recir­quel első darabja, amelyben kizárólag külföldi vendégművészek szerepelnek. Vági Bence rendező hét, zsánerszámában nemzetközileg is kimagasló ukrán artistát hívott meg, és az ő személyes élettörténetüket – hagyományokat, szabadságot és szerelmet – kutatva hozták létre a produkciót.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA